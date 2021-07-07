عبايات الدانتيل الفرنسي لإطلالة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:41 صباحاً - قماش الدانتيل من الخامات التي تعشقها الكثيرات من النساء؛ لكونه يضفي أنوثة وأناقة لافتة على إطلالاتهن، ولأن دور العبايات الخليجية أصبحت تقدِّم الكثير من التصاميم المدخل فيها قماش الدانتيل الفرنسي، فبإمكانك اعتماد الخيارات التالية والمتنوعة لتناسب جميع الأذواق.







عبايات الدانتيل الفرنسي:



عبايات الدانتيل المزينة بالزهور من صنعاء البلوشي

صنعاء البلوشي بعباية الدانتيل -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت البلوغر الإماراتية، صنعاء البلوشي، عدة تصاميم لعبايات الدانتيل الفرنسي، ومنه تأنقت بعباية باللون الأزرق الكحلي مزينة بالزهور من قماش الدانتيل على الجانبين وأطراف الأكمام ومطرزة بفصوص صغيرة لافتة، مع فستان من قماش الكتان البيج، وأكملت اللوك بحذاء بكعب شفاف مزين باكسسوار فضي، أما في الخيار الثاني فتزينت بعباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل على شكل زهور مزينة بالفصوص في منتصف العباية من الجزء الأمامي مع أطراف الأكمام، للوك لافت وأنثوي مناسب لمختلف المناسبات.

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فاطمة المازمي بعبايات الدانتيل

فاطمة المازمي بعباية مزينة بالدانتيل -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ البلوغر ومصممة الأزياء الإماراتية، فاطمة المازمي، إلى اعتماد عبايات الدانتيل المطرزة بالفصوص في إطلالاتها المختلفة، حيث أطلت بعباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل اللامع بالفصوص الصغيرة مع اكسسوارات ذهبية لليدين أضفت عليها لمسة لافتة وأنيقة، وظهرت في الخيار الثاني بعباية سوداء مزينة بخطوط من قماش الدانتيل اللامع مع حجاب رمادي لمظهر عصري بالأزياء حيادية الألوان، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مزينة بتطريزات ناعمة من قماش الدانتيل مع أكمام من الشيفون المطرز لخيار لافت وبسيط.

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عفراء محمد بعبايات الدانتيل

عفراء محمد بعباية دانتيل فرنسي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تفضل البلوغر الإماراتية، عفراء محمد، تنسيق إطلالاتها بمواكبة خطوط الموضة، ومنها نسقت عباية سوداء مزينة بزهور الدانتيل البني مع حذاء بكعب من الجلد، واختارت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مزينة بزهور الدانتيل في طرفي الجزء الأمامي وأطراف الأكمام، إلى جانب اكسسوارات باللون البني لمظهر بسيط حيادي الألوان، وتألقت في الإطلالة الثالثة بعباية سوداء مزينة بزهور الدانتيل في أطراف العباية مع حذاء بكعب مدبب.

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عبايات الدانتيل من بوتيك 98

عباية الدانتيل من علامة 98 للعبايات الاماراتية -الصورة من حسابها على الانستغرام





لتصاميم لافتة وأنيقة، قدَّمت علامة العبايات والأزياء الإماراتية 98 عدة تصاميم لافتة وأنثوية بالعبايات المدخلة بالدانتيل، ومنها اخترنا لكُنَّ عباية سوداء مطرزة بزهور من قماش الدانتيل بتداخلات الفصوص الصغيرة، وعباية سوداء من الدانتيل المزين بأطراف عصرية مع قماش الشيفون الناعم، ولتصميم آخر يمكنكن اعتماد عباية سوداء مزينة بالزهور المفرغة لأناقة ناعمة وأنثوية.

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