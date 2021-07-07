الامارات | فتيات يقفن بالزغاريد في ممر شرفي لتحية شاب مصري..اسمه تصدر «السوشال ميديا».. (بالفيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات يقفن بالزغاريد في ممر شرفي لتحية شاب مصري..اسمه تصدر «السوشال ميديا».. (بالفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر اسم شاب مصري، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نظمت له عشرات الفتيات ممرا شرفيا له وتم استقباله بالاهازيج والزغاريد والمحبة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مصري، يسير في ممر شرفي، غالبيته من الفتيات الطالبات المحتفيات بالشاب الذي بدا عليه التأثر خلال قيام عدد كبير من الفتيات بتنظيم ممر شرفي له.

صحيفة «اليوم السابع» المصرية كشفت أن الشاب يدعي أحمد رمضان، وهو طالب في كلية صيدلة جامعة الزقازيق، عرف عنه المساعدة والشهامة ودعم الطلبة، حيث قالت عنه احدى المشاركات في الممر الشرفي «عمره ما تخلى عن حد فينا بيساعدنا في حياتنا الدراسية، وأي مشكلة تواجهنا، بيعمل مجهود رهيب علشان يقف جنبنا وينجحنا».

وقالت طالبة في تغريدة أخرى: «أول يوم ليا في الكلية كنت تايهة أنا وصاحبتي ومش عارفين نروح فين دكتور رمضان قابلنا وعرفنا على الكلية وحقيقي الكلية هتكسب شخص زي دا كمعيد والدفعات الجاية كلها ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته».

وقالت أسماء طالبة أخرى: «يستاهل أكتر من كده والله ومفيش أي حاجة توفيه حقه حقيقي، ووقف جمبنا وساعدنا وكان بيتفنن إزاي يوصلنا المعلومة ويبسط الدنيا علينا».

بدوره أعرب رمضان عباس والد الطالب المتفوق، عن فخره بنجله، وباللفتة الإنسانية التي قام بها زملاؤه بالكلية، مؤكدا أن نجله من المتفوقين دراسيا طوال عمره، وأنه يحصل على تقديرات عالية سنويا مما يؤهله أن يكون من أوائل الكلية.

وكشف أن «نجله كان يعمل على شرح المناهج مجانا، ابتغاء الثواب من الله وزكاة عن علمه».

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