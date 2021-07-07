ماذا تعرف عن "ساق المدخن"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة إن مرض "ساق المدخن" يعني تصلب الشرايين في الساقين لدى المدخنين بصفة خاصة؛ حيث يعد التدخين واحدا من أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالمرض المعروف باسم "مرض الشريان المحيطي" (peripheral artery disease)، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول بالدم.

وأوضحت الرابطة أن أعراض ساق المدخن تتمثل في الشعور بآلام في الساق عند السير لمسافة تزيد عن 200 متر، ثم الشعور بآلام في الساق حتى أثناء الراحة والسكون. وفي المرحلة المتقدمة من المرض تنشأ تقرحات والتهابات بالساق كعلامة على موت الأنسجة، مما يهدد ببتر الساق.

ويتوقف العلاج على المرحلة المرضية؛ ففي البداية يتم العلاج بواسطة أدوية سيولة الدم لمنع حدوث تجلط بالدم، وفي المرحلة المتقدمة يتم اللجوء إلى الجراحة من أجل توسيع الشرايين.

وبطبيعة الحال يتعين على المريض الإقلاع عن التدخين مع مراعاة ضبط قيم ضغط الدم والسكر والكوليسترول من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.