برنامج يومي للحصول على بشرة مشرقة قبل العيد    

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:34 صباحاً - تعتبر البشرة الصحية مفتاج المكياج الناجح، فلماذا لا تمنحي بشرتك الوقت الكافي؟ فبضع دقائق تعد جيدة يومياً لتنظيف البشرة وتجميلها. لذلك إليك هذه التفاصيل لإطلالة مميّزة وبشرة صافيّة في العيد.

15 يوماً للحصول على بشرة مشرقة وحيويّة

ضرورة استخدام السيروم

السيروم : انتقي مستحضراً يتناسب ونوع بشرتك، من الأفضل استخدام المستحضرات التي تحتوي على الفيتامين أ، فإن السيروم مفيد لتغذية البشرة، ترطيبها وتنعيمها. ضعيه مرتين في اليوم قبل وضع مستحضر الترطيب، في الصباح والمساء، وزّعي ثلاث نقاط منه على وجهك وعنقك وقومي بالتدليك بخفّة من داخل الوجه نحو الخارج لتحصلي على نتائج فعالة وسريعة.

20 دقيقة في الأسبوع لتقشير البشرة وتغذيتها بالأقنعة

تقشير البشرة وتغذيتها بالأقنعة

التقشير: يعيد الحياة للبشرة الباهتة وينظّفها. وينصح بالتقشير مرّة إلى مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة وتحضيرها لامتصاص المرطّب والكريمات المعالجة. اختاري المستحضرات المقشّرة الخالية من الزيوت خصوصاً إذا كانت بشرتك دهنيّة. ضعي المقشّر على بشرة رطبة وقومي بالتدليك بحركات دائريّة لطيفة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين بأن بشرتك قد أصبحت أكثر نعومة، تنبض بالحياة وتشعّ نظافة.

القناع: مغذٍّ، يوضع بعد التقشير ليرطّب وينعش البشرة. ننصحك مثلاً بقناع الأوكسيجين المصمّم خصيصاً للبشرة المتعبة من جراء التعرض الزائد للمركبات الضارة والأشعة ما فوق البنفسجية وغيرها من المواد الملوثّة بيئياً. وهو أيضاً مثالي للحروقات الشمسية. فالقناع عموماً يحرّر البشرة من السموم ويخلصها من الخلايا الميتة، ليعطيها إطلالة أنظف وأكثر تألّقاً.

5 دقائق في اليوم لتنظيف وترطيب البشرة

تنظيف البشرة

التنظيف: بمعدل مرتين على الأقل يومياً في الصباح والمساء بواسطة منظف يعمل على ترطيب بشرتك، وبالتالي يزيل السموم العالقة على الوجه. فالتنظيف يزيل الأوساخ. والمنظف نوعان: نوع تُدعك به البشرة باستعمال الماء وينتج عنه رغوة، ومن الأفضل استعمال أنواع خالية من الصابون ناعمة على البشرة؛ والمنديل الّذي تُمسح به البشرة بدون ماء، هذا النوع يُستعمل لإزالة المكياج أو لتنظيف البشرة عند الضرورة إذا كنتِ خارج المنزل.

الترطيب: هام للمحافظة على توازن البشرة وصحتها وتغذيتها، ومن المهم أن يحتوي على الفيتامين أ الذي يحافظ على شباب البشرة وحيويتها ويحميها من آثار البيئة. فكريم الترطيب هو من أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ على بشرة شابة، طرية، ندية، وفي مواجهة أشعّة الشمس والحرارة المزيلة لرطوبة البشرة والمسببة لجفافها.

نظّفي وجهك قبل النوم بشكل يومي

نظّفي وجهك قبل النوم

لا تحاولي أبداً أن تنامي والمكياج على وجهك. قد لا يظهر الضرر في حينه ولكنه بالتأكيد سيظهر فيما بعد. عليك دائماً أن تنظفي وترطّبي بشرتك قبل النوم حتى تزيلي آثار المكياج والجفاف المحتمل.

ننصحك باستخدام الكريمات الليلية المغذية، المنشّطة والمجدّدة للخلايا لأن البشرة تتنفّس وتتغذّى خلال الليل.

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