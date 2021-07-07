كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:34 صباحاً - أصبحت اليدين والأظافر ركيزة رئيسية لجمال المرأة أكثر من أي وقت مضى. فالمناكير لم يعد فقط طريقة للحفاظ على أظافر أنيقة ومصقولة فقط، وإنما هو أيضاً طريقة لإظهار شخصيتك وإبداعك. ولحسن الحظ، تتيح لك صالونات التجميل وصيحات الأظافر تجربة اتجاهات أظافر جديدة تتعلق بألوان المناكير وموديلات الأظافر العصرية التي توفر لأظافرك ويديك مظهراً رائعاً. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز اتجاهات المناكير لتعزيز جمال اليدين والأظافر معاً.



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المناكير الكلاسيكي

المناكير الكلاسيكي



يعتبر المناكير الكلاسيكي خياراً رائعاً للمرأة التي ترغب في أن تكون أظافرها أنيقة وطبيعية من دون مجهود كبير ووقت طويل. وهو يشمل قص الأظافر وبردها وجعلها بالطول والشكل المرغوبين، وترطيب الأظافر واليدين، ووضع مناكير باللون الذي ترغبين فيه، وذلك بشكل منتظم.



الأظافر الاصطناعية المطبّعة والمطلية Press-On Nails

الأظافر الاصطناعية المطبّعة والمطلية

هي عبارة عن أظافر اصطناعية مطلية وتكون أحياناً مطبّعة بالرسومات المرحة والعصرية. وتجدينها بألوان ونقشات متعددة، لتناسب ذوقكِ وأسلوبكِ. كما بإمكانكِ أن تجديها بالطول الذي تريدينه. كما أنك لم تعودي مضطرة لأن تقصدي صالون التجميل للحصول عليها، لأنها أصبحت متوافرة بجودة عالية وأصبح تطبيقها سهلاً جداً في المنزل.



المناكير الفرنسي

المناكير الفرنسي بألوان جذابة



تقليدياً، المناكير الفرنسي هو عبارة عن تطبيق مناكير باللون البيج أو الوردي الفاتح أو النيود الطبيعي على كامل الأظافر، ومن ثم تطبيق المناكير الأبيض عند مقدمة الأظافر. ويمكنك الحصول عليها باستخدام المناكير العادي أو الأكريليك أو الجل. وحالياً، يعتبر المناكير الفرنسي بأطراف ملونة الاتجاه الأبرز في موضة الأظافر.



المناكير الأميركي

المناكير الأميركي



المناكير الأميركي يشبه المناكير الفرنسي، حيث تكون أطراف الأظافر أفتح وأكثر نعومة وطبيعية. وهو طريقة كلاسيكية جذابة تجعل الأظافر تبدو صحية ونظيفة.



الأظافر الأكريليك

الأظافر الاكريليك



الأظافر الأكريليك هي عبارة عن طبقة يتم وضعها على الأظافر الطبيعية ويمكن تجفيفها وتركيبها بالتعرض للهواء من دون الحاجة إلى التعرض للأشعة فوف البنفسجية لتثبيتها، ويمكنك الاعتماد على الأظافر الأكريليك لإطالة الأظافر القصيرة، وجعل أصابعك تبدو أطول وأكثر رشاقة. لكن، لتجنب تلف الأظافر، عليك عدم ترك الأكريليك لفترة طويلة على أظافرك، وإزالتها بشكل صحيح.



الأظافر الجل

الأظافر الجل



للحصول على الأظافر الجل، يتمّ وضع ثلاث طبقات من طلاء الأظافر: طلاء أساسي يحمي الظفر، طلاء ملوّن، وطلاء ملمع. عند تطبيق كل طبقة، يتمّ تعريضها للأشعّة ما فوق البنفسجية UV وذلك لمدّة ثلاث دقائق. وهي تقنية تجعل الأظافر تبدو طبيعية جداً كون الأظافر الجل خفيفة الوزن ومرنة، وأفضل بكثير للنساء اللواتي يعملن كثيراً بيديهن، لأنها تنثني مع شكل الأظافر.



المناكير البودرة

المناكير البودرة



المناكير البودرة عبارة عن تركيبة من البودرة والغراء تلتصق بالأظافر الطبيعية لتحصلي على مناكير يدوم طويلاً. وهي تقنية كانت شائعة كثيراً منذ سنوات عديدة، وعادت مجدداً وبقوة لتأخذ حيزاً كبيراً في عالم تزيين الأظافر.

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