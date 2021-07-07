برنامج سكر بنات: أقنعة الفاكهة لترطيب البشرة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:34 صباحاً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك لترطيب وإنعاش البشرة ومنحها نضارة مثالية وتعزيز إنتاج الكولاجين فيها لشباب دائم، من خلال استعمال الفواكهة الشهية في خلطاتك.

قناع البابايا لترطيب البشرة قناع البابايا لترطيب البشرة أنت بحاجة إلى ثمرة البابايا والعسل.

قطعي البابايا إلى قطع صغيرة وضعيها بالبلاندر مع القليل من الماء حتى تهرس جيداً.

أضيفي فوق المزيج ملعقة من العسل، اخلطيهما جيداً.

طبقي الخليط على وجهك واتركيها 20 دقيقة لترطيب مثالي. قناع الكولاجين من الشمام قناع الكولاجين من الشمام أنت بحاجة إلى قطع من الشمام، نصف تفاحة والقليل من الشوفان والعسل.

اهرسي الشمام والتفاح في الخلاط بعدها أضيفي إليه الشوفان والعسل.

ضعي الخلطة على وجهك مدة 15 دقيقة بعدها قشري وجهك بالخلطة قبل غسله. قناع الكرز لتوريد وتبييض البشرة قناع الكرز لتوريد وتبييض البشرة أنت بحاجة إلى القليل من الكرز مع ملعقة عسل والقليل من الكركم.

قومي بهرس الكرز جيداً.

بعدها قومي بوضع العسل والكركم فوقه.

اخلطيهما جيداً ثم طبقي القناع على بشرتك مدة 10 إلى 15 دقيقة وبعدها اغسليه بماء فاتر. ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص. تابعي المزيد: برنامج سكر بنات: خلطة وطرق لتنحيف الذقن المزدوجة