ما اضطراب الكدر التالي للصدمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قالت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين إن اضطراب الكدر التالي للصدمة (Posttraumatic embitterment disorder) هو رد فعل مرضي تجاه أحداث الحياة القاسية، مثل: "الطلاق، الفصل من العمل، كسر الثقة، والتعرض للظلم أو الإهانة والإذلال".

وأضافت الرابطة أن المريض يشعر بمرارة شديدة وكدر طويل الأمد، إضافة إلى العصبية الشديدة والعدوانية، وفقدان الدافعية، إلى جانب بعض الأعراض الجسدية مثل صعوبات النوم وفقدان الشهية وآلام بالجسم، الأمر الذي يمنع المريض من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

ويجب أن يخضع المريض للعلاج النفسي في الوقت المناسب؛ نظرًا لأن الإحساس بالمرارة والكدر قد يدفعه إلى التفكير في الانتحار، علمًا بأنه يمكن علاج هذا الاضطراب بواسطة العلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف إلى مساعدة المريض في التخلص من تأثيرات حدث الحياة الحرج، الذي تسبب في شعوره بالمرارة والكدر، وذلك من خلال: "تحليل الأفكار، تغيير الرؤى ووجهات النظر، وإعادة بناء الثقة بالنفس".