خبراء: مناعة القطيع لن تتحقق دون تطعيم الأطفال والمراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

ذكرت الجمعية الألمانية لعلم المناعة أن تحقيق مناعة القطيع ستكون أمرا مستحيلا على الأرجح دون تطعيم الأطفال والمراهقين.

وقال نائب رئيس الجمعية راينهولد فويرستر، في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية نشرت اليوم الثلاثاء: "يفترض عادة أنه ستكون هناك مناعة قطيع عندما يكون 60 إلى 70% من السكان محميين من مسببات الأمراض. ولكن هذا يفترض مسبقا أن مسببات المرض لا يمكن أن تتضاعف في هؤلاء الأفراد".

وقال إن السلالة المتحورة "دلتا" زادت من حدة الوضع . مضيفا: "إنها أكثر عدوى بكثير. إنها تؤثر بشكل كبير على المراهقين والأطفال".

وأضاف: "طالما لم يتم تطعيم هذه المجموعة على الإطلاق أو تطعيمها جزئيا، فلن نحصل على مناعة القطيع".

ووفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، ينبغي تطعيم ما لا يقل عن 85% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 59 عاما و 90% ممن تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فما فوق تطعيما كاملا من أجل التغلب على السلالة "دلتا".