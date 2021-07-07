منها ليلى بيبختي.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل افتتاح كان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

افتتح مساء اليوم الثلاثاء، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتسعى النجمات للظهور بأبهى حلة وأفضل إطلالة، غير إن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

يستعرض لكم "مصراوى"، أسوأ إطلالات نجمات هوليود في مهرجان كان 2021، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية:

- بيلا حديد

ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، فستاناً باللونين الأبيض والأسود من علامة جان بول جوتييه، مع ذيل شيفون أسود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، الفستان أبرز عيوب جسمها ولم يكن مناسبا.

- ماجي جيلنهال

ارتدت النجمة ماجي جيلنهال، فستانا باللون الأوف وايت، بصيحة الكاب، وقصة الكب غير الملائمة لشكل جسمها.

- ميلاني تيري

كما ارتدت الممثلة الفرنسية ميلاني تيري، فستانا من ديور باللون الرصاصي، ولم تواكب قصته موضة 2021، كما أنه لم يبرز رشاقتها.

- آندي ماكدويل

ولم توفق الممثلة الأمريكية آندي ماكدويل، في إطلالتها، إذ لم تناسب تسريحة الشعر الحفل والفستان، كما أن الفستان بأكمام قصيرة أبرزت مناكبها العريضة.

- ليلى بيبختي

ارتدت الممثلة الفرنسية (من أصل جزائي) ليلى بيبخت، يبدلة باللون الأبيض من جافنشي، ولكنها غير ملائمة لجسمها، لم تبرز رشاقة الخصر بل بالعكس تماما.