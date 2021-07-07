الامارات | يد الإنسان الآلي تصلح نفسها.. بفضل مادة رغوية ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن يد الإنسان الآلي تصلح نفسها.. بفضل مادة رغوية ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون في سنغافورة مادة رغوية ذكية، تمكّن الإنسان الآلي من الشعور بالأشياء القريبة، وإصلاح نفسه إذا أصابه عطب.. تماماً مثل جلد الإنسان.

والرغوة المزودة صناعياً بالأعصاب، والتي تعرف باسم «آيفوم»، هي بوليمر عالي المرونة، صنعت من مادة الفلورو بوليمر مع مركب يخفض انشداد السطح.

وقال الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، إن ذلك يمكّن المادة ذات الطابع الإسفنجي من أن تتجمع بسهولة كوحدة واحدة، إذا تعرضت للقطع.

وأوضح الباحث الرئيس، بنجامين تي، قائلاً إن جزيئات المادة تتقارب داخل مصفوفة البوليمر عند الضغط، ما يغير من خصائصها الكهربية. وتابع أن بالإمكان رصد هذا التغير عن طريق أقطاب كهربائية موصلة بجهاز كمبيوتر، يُبلّغ الإنسان الآلي بما يتعين عليه فعله.

وأضاف «عندما أقرّب إصبعي من جهاز الاستشعار، يمكنك أن ترى أنه يقيس مجالي الكهربائي، ويستجيب وفقاً للَمْستي».

وهذه الخاصية تمكّن يد الإنسان الآلي من رصد مقدار القوة المبذولة واتجاهها، ما قد يجعل الإنسان الآلي أكثر ذكاء وتفاعلية.

وقال تي، إن مادة آيفوم هي الأولى من نوعها التي تجمع بين خصائص الالتئام الذاتي والشعور بالقرب والضغط.

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