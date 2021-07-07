الامارات | بيع لوحة دالاي لاما من مكعبات روبيك بـ555 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع لوحة دالاي لاما من مكعبات روبيك بـ555 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع عمل مصنوع من مكعبات «روبيك» يظهر الدالاي لاما بتوقيع إينفايدر، بأكثر من 468 ألف يورو (نحو 555 ألف دولار) بما يشمل المصروفات، من دون تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي حققه فنان الشارع الشهير في أعمال سابقة بهذه المكعبات، على ما أعلنت دار «أركوريال» التي نظمت المزاد.

وفي ديسمبر الماضي، بيع عمل إينفايدر بعنوان «روبيك سبايس» في مقابل 492 ألفاً و600 يورو (شاملة المصروفات)، وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل مصنوع من مكعبات روبيك لهذا الفنان تخطى رقمه السابق الذي حققه مع «روبيك موناليزا» في فبراير 2020

ومنذ 2004، اتخذت أعمال إينفايدر منحى جديداً مع نشأة نمط «الروبيكية»، أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات روبيك التي حققت شهرة عالمية كبيرة، خصوصاً في ثمانينات القرن الـ20.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news