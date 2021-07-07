الامارات | عالمان إيطاليان يتوصلان إلى 14 شخصاً من عائلة دافنشي

شكرا لقرائتكم خبر عن عالمان إيطاليان يتوصلان إلى 14 شخصاً من عائلة دافنشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن قاما بإجراء أبحاث عن شجرة عائلة الفنان الإيطالي الشهير، ليوناردو دافنشي، حدّد عالمان إيطاليان 14 شخصاً ينحدرون من عائلة الفنان الأسطوري.

وكتب العالمان في مقال نُشر بمجلة «هيومان إيفولوشن»، أن عملهما، هو عبارة عن «مجموعة من الأبحاث التي استمرت لعقود، بهدف إعادة بناء سلسلة الأنساب الكاملة والحديثة لعائلة دافنشي».

وقال خبيرا عائلة دافنشي، أليساندرو فيزوسي، وأجنيس ساباتو، إنهما وثّقا 21 جيلاً من عائلة الفنان الراحل.

كما أجرى الباحثان مقابلات مع أشخاص من نسل الرسام والمهندس المعماري الإيطالي، وتوصلا إلى أن بعضهم عمل في وظائف مكتبية أو حرفية، ثم تقاعدوا في الوقت الحالي.

ويمتد حالياً التاريخ الكامل للعائلة لنحو 690 عاماً.

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