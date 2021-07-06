جريئة ومتنوعة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان كان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يفتتح مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وفي التقرير نستعرض أبرز إطلالات النجمات في حفل الافتتاح على النحو التالي:

- إستر إكسبوزيتو:

طلت النجمة إستر إكسبوزيتو بفستان جرئ باللون البنفسجي المبهج، عبارة عن قطعتين، توب يغطي منطقة الصدر، وجيبة طويلة من الأسفل مفتوحة من النصف، وإكسسورات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

- أنجيل فان:

كما ظهرت المغنية البلجيكية أنجيل فان بفستان أسود كات، مزيناً بتطريز بالكامل باللون الذهبي وبه حزام رفيع مطرز من عند الخصر، وإكسسورات مكونة من حلق كبير، واعتمدت مكياجاً هادئاً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

-ماجي جيلنهال:

وتألقت النجمة الأمريكية ماجي جيلنهال بفستان ستان باللون البيج، تتميز قصته بيبلسيه، وكب من عند الصدر، ومعه وشاح طويل وواسع مربوط من عند الرقبة.

ومن الناحية الجمالية إكسسورات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً هادئاً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

جودي فوستر:

كما ظهرت النجمة العالمية جودي فوست، مرتدية فستان كات باللون الأبيض، به العديد من النقشات باللون الفضي، وتتميز قصته بوجود فتحتين من عند الكتف، ونسقت معه إكسسورات مكون من حلق طويل، واعتمدت مكياجاً هادئاً، واختارت أن يكون شعرها منسدل.

-دوريا تيلير:

وظهرت الممثلة الفرنسية دوريا تيلير، مرتدية فستان كات واسع باللون الفضي الفاتح، بقصة الـV من عند الصدر، ومكشوف من البطن، وبه فتحة من عند الرجل، واعتمدت مكياجاً هادئاً، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-ماريون كوتيار:

أيضا تألقت الفنانة ماريون كوتيار بفستان باللون الفضي لامع، وتتميز قصته بكتف واحد، وبه العديد من الكرانيش من اﻷسفل، ونسقت معه حذاء بكعب عالي بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً بسيط، واختارت أن يكون شعرها منسدل.