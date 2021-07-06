أبرز إطلالات النجمات في "مهرجان كان" بتوقيع مصممي أزياء عربية في السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على مر السنوات استطاع العديد من مصممي الأزياء العرب أن يتركوا بصمة رائعة لفتت الأنظار على إطلالات النجمات خلال حضور حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي.

لذا نذكر لكم أبرز النجمات اللاتي تألقن بأزياء من تصميم مصممي الأزياء العرب، وفق ما أوضحت مجلة "vogue".

- نادين لبكي

عرضت الفنانة نادين لبكي فيلمها الجديد "كفرناحوم" في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، وارتدت فستانًا طويل باللون الأخضر، بدون أكمام مرصع بحزام عند منطقة الخصر واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، وكان الفستان من تصميم إيلي صعب.

- أليساندرا أمبروسيو

في العرض الأول لفيلم The Last Face في عام 2016 ، اختارت الفنانة أليساندرا أمبروسيو فستان طويل باللون الفضي، كب وبدون أكمام، ويتميز بوجود بعض التطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفةع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، مجموعة خواتم، وحلق، من تصميم زهير مراد.

- هيلين ميرين

وارتدت هيلين ميرين خلال حضورها مهرجان كان عام 2018 فستان طويل باللون الأزرق، يتميز بوجود أكمام واسعة وبعض التطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت ان تترك خصلات شعرها منسدل لأعلى، من تصميم إيلي صعب.

- بريانكا شوبرا

أما الفنانة بريانكا شوبرا، تألقت بفستان أبيض بقصة أميرية مزين بالريش فوق الصدر من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة في عام 2019، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

- سارة سامبايو

لفتت عارضة الأزياء البرتغالية سارة سامبايو خلال حضورها العرض الأول لفيلم "Rocketman" في مهرجان كان، الأنظار بإطلالة غريبة، فارتدت بدلة من اللون الفضي اللامع مكونة من بنطلون وبليزر بذيل السمكة، من توقيع رامي قاضي.

ونسقت إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، ونسقت مع إطلالتها حذائ باللون الفضي.

- ماديسون بير

واختارت المغنية الأمريكية ماديسون بير أحد تصميمات جورج حبيقة لتظهر به في عرض فيلم "Pain And Glory" خلال مهرجان كان، وتألقت بفستان باللون الأسود، كب وبدون أكمام، ويتميز بأنه منفوش، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- سونام كابور

وفي عرض فيلم The Killing of a Sacred Deer لعام 2017 ، طلت الممثلة سونام كابور بفستانًا ذهبيًا من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، ويتميز الفستان بأنه مزود بأكمان وبعض التطريزات واسكتنشن، ومكشوف عند منطقة الصدر, واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

- آيشواريا راي

ارتدت الممثلة الهندية آيشواريا راي فستان باللون الفضي عاري الكتفين، ومن تصميم المصمم رامي قاضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- كارن وازن

اختارت عارضة الأزياء والفاشنيستا اللبنانية كارن وازن، فستان عاري الكتفين باللون الأصفر من دار Nicolas Jebran، ونسقت مع إطلالتها مع حذاء باللون الذهبي، واختارت مكياج ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.