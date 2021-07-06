هل يمكن أن يساعد تناول السمن في إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر السمن من الأطعمة التي لا غني عنها في المطبخ، لهذا يرغب البعض في إدخاله إلى نظام الحمية الغذائية، ولكن هل يساعد تناول السمن في الحصول على وزن مثالي؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما نشر موقع "timesofindia".

- فوائد السمن:

في إحدى الدراسات، وجد أن السمن مصدر جيد لـ DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، وهي دهون صحية، وهي أيضًا أكثر أحماض أوميجا 3 الدهنية شيوعًا، وهي دهون أساسية يحتاجها الجسم من مصادر خارجية لأنه لا يستطيع أن يصنعها بمفرده.

بالإضافة إلى يمكن أن يساعد DHA في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة مثل السرطان والنوبات القلبية ومقاومة الأنسولين والتهاب المفاصل، وتوجد أيضًا بعض الأحماض الأمينية الأساسية في السمن، والتي تساهم في تقليص حجم الخلايا الدهنية.

كما يحتوي السمن أيضًا على حمض الزبد، إلى جانب فيتامينات A D وE وK التي تقوي المناعة، وتعزز صحة الأمعاء، وتحافظ على صحة العظام وتحسن صحة العين.

وفقًا للأيورفيدا، يحمي السمن الجسم من العديد من الأمراض، ويغذي المفاصل، ويحسن امتصاص العناصر الغذائية التي تذوب في الدهون.

كيفية استخدام السمن في إنقاص الوزن؟

استهلاك ملعقة واحدة من السمن هي الكمية اليومية الموصى بها، والذي يمكنك تناوله بسهولة أثناء محاولة إنقاص الوزن، وعندما تصل إلى الوزن المطلوب وترغب في الحفاظ عليه، يمكن أن يزيد تناول السمن حتى ملعقتين صغيرتين، ولكن ليس أكثر من ذلك، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن.

ونظرًا لأن السمن غني بدهون أوميجا 3 (DHA) وأوميجا 6 (CLA) ، فإنه يمكن أن يساعد جسمك أثناء إنقاص الوزن، نظرا لأن هذه الدهون الصحية يمكن أن تقلل الدهون الزائدة.

فضلا عن أن السمن يمد الجسم بالطاقة الإضافية، عن طريق تعبئة الخلايا الدهنية وحرقها.