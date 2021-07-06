بيلا حديد بإطلالة أنيقة في مهرجان كان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد في حفل افتتاح مهرجان كان لعام 2021، بفستان باللونين الأسود والأبيض، كت بدون أكمام.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ويفتتح مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.