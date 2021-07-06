في حفل الافتتاح.. أجمل إطلالات نجمات مهرجان كان لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

افتتح مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحاتٍ تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى أجمل إطلالات النجمات خلال حفل الافتتاح، ووصف لكل إطلالة خلال السطور التالية:

- جودي فوستر:

طلت الممثلة الأمريكية جودي فوستر بفستان باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، وتركت شعرها منسدلًا.

- ماجي جيلنهال:

وارتدت الممثلة الأمريكية ماجي جيلنهال جامبسوت باللون الأسود، كب بدون أكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها منسدلًا.

- ماتي ديوب:

وتألقت الممثلة والمخرجة الفرنسية ماتي ديوب بفستان باللون الأحمر، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، وتركت شعرها منسدلًا.

- ميلاني لوران:

وظهرت الممثلة الفرنسية ميلاني لوران بفستان باللوني الأبيض والموف، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- ميلين فارمر:

كما ارتدت المطربة ميلين فارمر فستانًا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها منسدلًا.

- ماريون كاتيور:

أما الممثلة الفرنسية ماريون كاتيور فارتدت فستانًا باللون الفضي، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، وتركت شعرها منسدلًا.

- أنجيل:

وتألقت أنجيل فان لايكين المغنية البلجيكية، بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجًا ترابيًا، وتركت شعرها منسدلًا.