هذا ما يحدث لبشرتك عندما تنامين بالمكياج.. احذري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال:

يظن الكثير من البنات أن ترك المكياج طوال الليل ليس ضارًا كما قد يبدو، ولكن النوم به قادر أن يضر بمظهرك أكثر مما تتخيلين.

إذا كنت تنامين دون إزالة منتجات العناية بالبشرة، فقد تعرضين نفسك لبعض المخاطر الجسيمة، التي نوردها لكم على النحو التالي، وفقا لموقع "Brightside".

1- سد المسام:

يمكن للعديد من منتجات المكياج، خاصة تلك التي تحتوي على السيليكون أو الأكريليك، أن تسد المسام، حيث تتسرب هذه المكونات إلى مسامك وتحبس البكتيريا والزيوت الطبيعية بداخلها.

قد يؤدي مزيج الزيت والعرق والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة إلى انسداد المسام، ويمكن أن يحدث ذلك حتى عند وضع المكياج أثناء النهار، لكن تركه طوال الليل يزيد من هذه الفرص بكثرة.

2- الحبوب والبثور.

عندما لا تزيلي مكياجك قبل الذهاب إلى الفراش، فإن بشرتك تحصل على كمية أقل من الأكسجين، المواد الكيميائية المهيجة فيه تبقى أيضًا على اتصال مع بشرتك لفترة أطول.

إذا لم تحصل بشرتك على استراحة ليلاً منه، فإن المواد الكيميائية الضارة ونقص الأكسجين قد يؤدي في النهاية إلى ظهور البثور وحب الشباب.

3- الشيخوخة المبكرة:

يمكن أن تسبب الألوان الصناعية والمكونات الأخرى في المكياج تفاعلات كيميائية ضارة وتسرع من شيخوخة الجلد.

تعمل بشرتنا كحاجز وقائي لبيئتنا، وإذا لم نساعدها على إعادة ضبطها في الليل، فإن دفاعاتها تضعف وقد تحدث تغييرات غير مرغوب فيها في أنماطنا الجينية، يمكن أن يسمح المكياج للجذور الحرة، التي نتعرض لها خلال النهار، بالالتصاق ببشرتنا.

4- التهابات العين وتلف رموشك:

يحذرنا أخصائيو البصريات من أن العديد من منتجات مكياج العيون تحتوي على الفورمالديهايد والمعادن الثقيلة والسموم الأخرى، ويمكن أن يؤدي النوم مع وجود السموم على جلدك إلى تهيج الجلد وحتى سقوط رموشك مبكرًا، إذا لم تقومين بإزالة الماسكارا بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب العين والتهاب الملتحمة.

5- تشقق شفتيك:

عندما تضعين أحمر الشفاه أثناء النهار، فعادة لا يبقى في وضع مثالي طوال الوقت لأن الأكل والشرب يجعلانه يتلاشى بسرعة.

ولكن عندما تنامين، فإن أحمر الشفاه لديه الوقت الكافي لامتصاص الرطوبة من شفتيك، إذا لم تمسحيه قبل النوم، فمن المحتمل أنك ستستيقظين بشفتين جافة ومتشققة.

6- يؤدي إلى الشعر الدهني والجلد:

عندما تذهبين إلى الفراش مع وضع مكياجك، يمكن أن يترك بقعًا على الفراش ويلتصق بشعرك وبشرتك، يمكن أن يحصل شعرك على طبقة من ملمع الشفاه أو أحمر الشفاه طوال الليل ويصبح دهنيًا ومتشابكًا.

إن إزالة مكياجك بشكل صحيح قبل النوم وبشكل خاص لمن لديهم بشرة دهنية، لأنه يمكن أن يجعل الحالة أسوأ.

7-بشرتك تصبح باهتة:

ترك مكياجك طوال الليل يجعل بشرتك تبدو هامدة لأن المنتج يجلس على بشرتك لفترة طويلة، يعلق التلوث البيئي والسموم الأخرى في مكياجك.

وإذا لم تعطِ بشرتك استراحة ليلاً من مستحضرات التجميل المزخرفة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من البهتان والخطوط الدقيقة والتعرض لمشاكل يصعب علاجها.