أفضل 5 أطعمة فعالة في تخفيف الآثار الجانبية للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

جلب لقاح كورونا معه بعض الآثار الجانبية غير الشديدة مثل وجع الذراع والصداع والحمى وآلام الجسم والضعف والتعب والتي تستمر بشكل عام لمدة 2-3 أيام كحد أقصى، من أجل العودة إلى روتينك بعد التطعيم مباشرة، كل ما عليك فعله هو إضافة بعض هذه المكونات الحيوية والمغذية إلى وجباتك، فستساعدك هذه المكونات في مكافحة التعب أو الأوجاع بسبب اللقاح.

ونستعرض فيما يلي أفضل 5 أطعمة فعالة في تخفيف الآثار الجانبية للقاح كوفيد، وفقًا لموقع timesofindia.

- الكركم

الكركم هو ببساطة نوع من التوابل، ه فائض مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، مضاد للالتهابات، مسكن ومضاد للفطريات، وهو يعزز بشكل كبير جهاز المناعة، الكركمينويدات (الكركمين في الغالب) والزيوت الأساسية (في المقام الأول monoterpenes) هي المكونات النشطة بيولوجيًا الرئيسية للكركم وتعمل كعامل علاجي لصحة الجسم.

- الزنجبيل

الزنجبيل من التوابل البارزة التي لن تقوم فقط بتوابل طعامك اللطيف بل ستضيف العديد من الخصائص الطبية إليه، مليء بالأحماض الأمينية والإنزيمات الحيوية، الزنجبيل يقلل بشكل مثير للإعجاب الالتهاب بينما يهدئ عقلك ويخفف من التوتر، يمكنك حتى دمج هذا المكون مع شاي المساء الخاص بك لتشعر بالراحة والاسترخاء

- الخضار الورقية الخضراء

تتكون الخضراوات الورقية من الألياف الغذائية الزائدة، وفيتامين ج، وبروفيتامين أ كاروتينات، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والأهم من ذلك، فيتامين ك المضاد لهذه المشاكل الصحية، ستساعدك هذه العناصر الغذائية على مواكبة التمثيل الغذائي الخاص بك وتقلل من إجهادك، هذا هو أفضل مكمل لتسريع الصحة بعد التطعيم.

- أطعمة غنية بالماء

اختر خيارات الطعام الغنية بمحتواها المائي، إذا كنت ستحصل على رطوبة جيدة بعد التطعيم، فسوف يساعدك ذلك في الحفاظ على درجة حرارة الجسم المحيطة والحالة العقلية أيضًا، الحصول على الكثير من التغذية من خلال الأطعمة المائية سوف يبقيك منتعشًا وهادئًا، حاول تضمين البرتقال والبطيخ والخيار والدراق في نظامك الغذائي بعد التطعيم.

- متعدد الحبوب

من المهم دائمًا الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي طوال الوقت، فالهضم الأفضل والأمعاء سيؤديان تلقائيًا إلى صحة أفضل، من أجل زيادة مستويات الطاقة لديك، تحتاج إلى تضمين حبوب متعددة في نظامك الغذائي، سيسمح المحتوى الغني بالألياف في هذا الطعام بامتصاص أفضل للتغذية في أمعائك وتحويل الطاقة.