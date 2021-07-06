هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الماء قبل أو أثناء أو بعد الوجبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يجادل الكثيرون بأن شرب الماء مع الوجبات لا يؤذيك بأي شكل من الأشكال، ويظن الآخرون أن العكس هو الصحيح.

لذا نذكر لك التأثيرات التي تعود على الجسم عند تناول المياه قبل الوجبة أو أثنائها أو بعدها، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- قبل الوجبة

على الرغم من أن الثقافة الغربية تربط شرب الماء قبل الوجبات لتحسين صحة المعدة، إلا أن عندما تفكر في الطعام، يبدأ فمك تلقائيًا في إفراز اللعاب وتبدأ معدتك في تحضير عصير الجهاز الهضمي من أجل هضم الطعام المستهلك، وفي مثل هذه الحالة، إذا شربت الماء قبل الأكل مباشرة، فسوف يذوب لعابك وعصارة الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الماء شعورًا بالامتلاء ما يجعلك تتناول كمية أقل من الطعام بمجرد هضم الماء، ستشعر مرة أخرى بالجوع في وقت ما، مما قد يتسبب في الإفراط في تناول الطعام، ووفقًا للأيورفيدا، يجب أن تتناول الماء على الأقل 20-30 دقيقة قبل تناول أي شيء.

والأيورفيدا هي منظومة من تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية وانتشرت إلى مناطق أخرى من العالم كشكل من أشكال الطب البديل.

- أثناء الوجبة

توصي الأيورفيدا بشرب الماء أثناء تناول الطعام، حيث هذا لا يعني أنك تتناول أكواب من الماء أثناء تناول الوجبات، بل يمكنك تناول بضع رشفات صغيرة بين قضمات الطعام، لأن هذا سيجعل الطعام لينا وسيساعد في تقسيمه إلى جزيئات أصغر، سيساعد ذلك في عملية الهضم ولن يجهد الجهاز الهضمي كثيرًا.

- بعد تناول الطعام

يجب تجنب شرب الماء بعد الوجبة، لأن يقلل الماء من الجهاز الهضمي لأنه يعمل كمبرد يمكن أن يقطع عملية الهضم، كما أنه يخفف من عصارات الجهاز الهضمي، لذا بمجرد الانتهاء من تناول الوجبة، انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تناول بعض الماء.

ووفقًا للأيورفيدا، فإن شرب الماء مباشرة بعد الانتهاء من الطعام يمكن أن يسبب السمنة على المدى الطويل، لذا إذا كنت قد أكلت شيئًا حارًا أو دهنيًا جدًا، فلا بد أنك ستشعر بالعطش بعد الوجبة مباشرة، في مثل هذه الحالة، من الأفضل شرب 2-3 رشفات من الماء الفاتر.

ومن الضروري أيضا، تجنب شرب الماء المثلج في أي وقت خلال اليوم، لذا ينصح بتناول المياه الفاترة للحفاظ على صحة أمعائك، ويجب أيضًا تجنب إقران المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع وجباتك.

ومن المهم أيضا الجلوس دائمًا أثناء تناول الماء، مع الحرص على تناوله ببطء، حيث إذا قمت بابتلاع الماء بسرعة ، فإن كمية كبيرة من الهواء تدخل جسمك معه، هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات.

تأكد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء كل يوم عن طريق المباعدة بينها بحكمة خلال اليوم.