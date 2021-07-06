كورونا اليوم: تحذير من متغير دلتا.. وعقار جديد يحارب كوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الصحة العالمية: متغير "دلتا" نوع مختلف من المخاوف والقلق

وصفت دكتورة ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 والمتخصصة في الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، متغير "دلتا" بأنه نوع مختلف من المخاوف التي تقوم منظمة الصحة العالمية بتتبعها ومراقبها في جميع أنحاء العالم.

وقالت دكتورة ماريا إنه نوع مختلف من القلق لأننا نعلم أنه زاد من قابلية انتشار العدوى، طبقًا لما ورد في بيانات مثبتة من العديد من البلدان.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته معها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 45 من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع "العربية".

أطباء يزعمون أن عقارا تجريبيا للقلب "يعالج كوفيد طويل الأمد في ساعات"!

أفادت تقارير بأن الأطباء الألمان يحققون في إمكانية استخدام عقار تجريبي للقلب لعلاج "كوفيد طويل الأمد" حيث بدا أنه يعالج رجلا يبلغ من العمر 59 عاما في غضون ساعات.

وما يزال واحد على الأقل من كل ثمانية أشخاص مصابين بفيروس كورونا يعاني من أعراض، بما في ذلك ضيق التنفس ومشاكل الذاكرة الشبيهة بالخرف لعدة أشهر. كما لا تزال أسباب وطبيعة مرض "كوفيد طويل الأمد" غير مفهومة، إلا أن بعض العلماء يعتقدون أنها ناتجة عن رد الفعل المناعي للجسم.

وأثار اهتمامَ الباحثين في مستشفى جامعة "إرلانغن" في بافاريا، مريض يعاني من "غلوكوما" في العين وعلامات لمرض "كوفيد طويل الأمد"، بما في ذلك التعب وفقدان التذوق وصعوبة التركيز، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

روسيا تكشف في معرض يكاترينبورغ عن عقار جديد ضد "كوفيد"

كشف معرض "إنبوبروم – 2021" الذي افتتح يوم 5 يوليو في يكاترينبورغ الروسية عن أول دواء مسجل في روسيا ضد "كوفيد- 19" تم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا.

وقال العلماء الذين اخترعوا الدواء إن "كوفيد – غلوبولين" ليس لقاحا مثل "سبوتنيك" أو آبي فاك كورونا" بل إنه يستخدم بعد إصابة المريض بعدوى فيروس كورونا.

وقال، أندريه لوماكين، مستشار شركة المناعة القومية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الروسية، إن عقار "كوفيد – غلوبولين" يتم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من "كوفيد – 19" بعد معالجة البلازما وتعقيم الأجسام المضادة وتركيزها، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم"