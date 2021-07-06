من خطر الفطريات إلى إصابة الرئة.. أعراض جديدة للموجة الأخيرة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اختلفت الموجة الأخيرة من فيروس كورونا عن الموجة الأولى من نواح كثيرة، لقد أودى بحياة المزيد من الأرواح ، وكان أكثر عدوى وكان له آثار دائمة بعد التعافي من كورونا، وكانت الأعراض مثل السعال الجاف والحمى وضيق التنفس متطابقة في كلتا الحالتين، ولكن كان هناك أيضًا عدد قليل من الإضافات التبعية في الحالة الثانية، وكانت التهابات العين، ومشاكل السمع، وعدوى الفطريات السوداء من أبرز تلك المشكلات التي تحولت إلى أكثر صعوبة على الخبراء للتعامل معها.

بينما تستمر الموجة الأخيرة في الانحسار يتوقع الخبراء تحديات الموجة القادمة، إليك بعض الميزات والأعراض الغريبة التي جعلت الموجة الأخيرة أكثر صعوبة من المرة الأولى، وفقًا لموقع timesofindia.

-الأعراض

كانت الحمى والسعال الجاف والتعب من الأعراض الأساسية للعدوى في كلتا الحالتين من فيروس كورونا، وبصرف النظر عن ذلك، في الموجة الأخيرة، ظهرت أيضًا مشاكل مثل عدوى العين، ومشاكل السمع، وحركة فضفاضة، كان أحد المخاوف الرئيسية للموجة الأخيرة من الفيروس التاجي هو العدوى الفطرية التي تم تشخيصها في المريض الذي تعافى من كورونا، فشهدت العديد من الولايات في الهند زيادة في حالات الفطريات السوداء بين أولئك الذين يتناولون المنشطات وكانوا يعانون من مرض السكري غير المنضبط، وفي وقت لاحق، تم الإبلاغ عن عدة أنواع أخرى من العدوى الفطرية بما في ذلك الأصفر والأبيض والأخضر.

يُعتقد أن أعراض الموجة الأولى من الفيروس التاجي تشبه أعراض الأنفلونزا، ومع ذلك كانت هناك بعض العلامات في العلامة الثانية التي لا علاقة لها على الإطلاق بقضايا الجهاز التنفسي ولا تزال لغزا لم يتم حله لجميع الخبراء، مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل الأذن هي بعض المشاكل التي تؤثر على الكثيرين في الحالة الأخيرة.

-الاختلاف في الفئات العمرية المتضررة

في بداية الوباء، كان كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وكان معدل الإصابة أقل بين البالغين بين 25-50 سنة، واعتبر الأطفال فقط حاملين للفيروس ولم يصابوا إلا في حالات نادرة.

ومع ذلك، في الموجة الأخيرة من فيروس كورونا الناجم بشكل رئيسي عن متغير دلتا، كان الجميع معرضين للخطر بشكل متساوٍ، وأصيب عدد كبير من البالغين بل وفقدوا حياتهم، لم يكن الأطفال آمنين وعانوا من أعراض خفيفة، حتى أن العديد من الأطفال شهدوا أعراض ما بعد COVID مثل متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عن .الأطفال لكن معدل الوفيات كان منخفضًا بين الأطفال.

-درجة الخطورة

كشفت دراسة أجريت في شمال الهند لفهم شدة الفيروس التاجي أن العدوى أدت إلى زيادة شدة الموجة الثانية مقارنة بالموجة الأولى، وتم نقل المزيد من الأشخاص إلى المستشفى بعد أن اشتكوا من الإصابة بضيق التنفس وحتى معدل الوفيات كان مرتفعًا بين الشباب.

جمع الباحثون بيانات أكثر من 14000 (الموجة الأولى) و 15000 (الموجة الثانية) من المرضى الذين يعانون من COVID من 10 مستشفيات لمقارنة نمط العدوى، وكشف أن الحالات الشديدة شكلت 39.4٪ من المرضى في الموجة الثانية، مقابل 32.7٪ في الموجة الأولى، علاوة على ذلك، كان المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة أكثر تأثراً في الحالة الثانية. تم إبقاء المزيد من المرضى على دعم الأكسجين لعدة أيام بعد دخولهم المستشفى بسبب شكاوى من ضيق التنفس.

ارتفاع في مضاعفات ما بعد كورونا

حتى الأعراض بعد الإصابة بقيت لفترة أطول في الحالات التي تسببها متغير دلتا، كان التعب المطول وضباب الدماغ والمضاعفات العصبية العضلية شكاوى شائعة بين الأشخاص الذين استمروا لأكثر من أشهر بعد اختبار بي سي آر السلبي، ليس هؤلاء فقط، بل تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى للمرة الثانية بعد الإصابة بسبب الأعراض الطويلة المرتبطة بكورونا كان النمط أكثر بروزًا بين أولئك الذين كانوا على التهوية، وشملت بعض الأعراض غير الشديدة جفاف الفم، وردية العينين، والطفح الجلدي والصداع.