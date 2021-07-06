كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:48 مساءً - يساعد الريتينول على تقليل التجاعيد، حيث ينتمي إلى فئة المكونات المعروفة باسم الريتينويد، وهي مشتقة من فيتامين أ.

ويعمل الريتينول على تحفيز إنتاج الكولاجين وتسريع تجديد خلايا الجلد، وتنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتلاشي علامات حب الشباب وتغير اللون، لذا يدخل الريتينول كعنصر رئيسي في العديد من الأمصال والكريمات المضادة للشيخوخة.

طريقة استخدام سيروم الريتينول

سيروم الريتينول

كيفية تطبيق واستخدام سيروم الريتينول، يمكن أن تؤثر على النتائج التي ترينها، نظراً لأن هذا المنتج يمكن أن يتسبب في جفاف الجلد واحمراره في بعض الأحيان، لذا من الأفضل التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل البدء في روتين يعتمد على سيروم الريتينول.

وينصح معظم أطباء الجلد بالبدء بالمنتجات التي تحتوي على تركيز منخفض (0.25٪ أو 0.3٪) من الريتينول أولاً، لمعرفة كيف يتفاعل جلدك معه، قبل الانتقال إلى تركيزات أعلى.

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وإليك كيفية دمج الريتينول في روتين العناية بالبشرة:

دمج الريتينول في روتين العناية بالبشرة

الخطوة 1: اغسلي وجهك وضعي كريم العين، حيث يساعد كريم العين على حماية البشرة الرقيقة حول عينيك.

الخطوة 2: انتظري بضع دقائق حتى تجف بشرتك تماماً، لأنه إذا كانت بشرتك رطبة، فإن الريتينول سيكون قادراً على الامتصاص بعمق أكبر في جلدك وقد يسبب تهيجاً.

الخطوة 3: خذي كمية بحجم حبة البازلاء من الريتينول، وبدءاً من ذقنك، ضعيه بأطراف أصابعك في حركات تصاعدية وخارجية على البشرة.

الخطوة 4: قومي باستخدام المرطب.

الخطوة 5: تذكري أن تضعي واقياً من الشمس بدرجة SPF عالية في الصباح التالي، لأن الريتينول يجعل البشرة أكثر حساسية للشمس.



كم مرة يمكن استخدام سيروم الريتينول؟

ابدئي بتطبيق كمية بحجم حبة البازلاء من الريتينول على وجهك بالكامل كل ليلة، كما يوصي الدكتور جوشوا زيشنر، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة ومدير التجميل والبحوث السريرية في مستشفى Mount Sinai في نيويورك.

وتذكري أن الأمر يستغرق عدة أسابيع، حتى تتكيف بشرتك مع المنتج، لذلك من الأفضل استخدامه باعتدال في البداية وزيادة استخدامه تدريجياً مع مرور الوقت، وإذا أصبحت بشرتك جافة أو متهيجة، يقترح الدكتور زيشنر تقليل عدد مرات استخدامه لتصبح مرتين أسبوعياً، أو حتى مرة واحدة في الأسبوع.

أفضل منتجات العناية بالبشرة لاستخدامها مع الريتينول

الريتينول للبشرة

عند بدء نظام سيروم الريتينول لأول مرة، أو إذا كانت بشرتك حساسة، فمن الأفضل عدم الجمع بين الريتينول والمكونات الأخرى التي يحتمل أن تسبب تهيجاً، مثل أحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي أو المقشرات الفيزيائية والمقشرات.

وأفضل منتج يمكنك استخدامه مع الريتينول، هو المرطب، حيث يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة وتقليل خطر التهيج من الريتينول.

وإذا كنتِ ترغبين في استخدام مكونات نشطة أخرى (مثل فيتامين سي) كجزء من روتين العناية بالبشرة، ففكري في استخدامه في وقت مختلف من اليوم عن وقت تطبيق منتج الريتينول الخاص بك.

ويقول الدكتور جيسون إيمر، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا: "أفضل استخدام فيتامين سي أثناء النهار لمحاربة أضرار الجذور الحرة والريتينول والببتيدات وعوامل النمو في الليل".

وهناك منتج واحد يجب أن تستخدميه كل صباح دون تردد، وهو كريم الوقاية من الشمس.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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