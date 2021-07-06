ماسك الوجه المطاطي الكوري أجدد صيحات العناية بالبشرة.. ما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:48 مساءً - استحوذ ماسك الوجه المطاطي الكوري مؤخراً، على عالم الجمال والمواقع التي تُعنى بالموضة والجمال والعناية بالبشرة، حيث أصبح استخدامه رائجاً ومنتشراً بين كثيرات من الفتيات والنساء المؤثرات في مجال العناية بالبشرة. لذلك، نرصد لك أبرز فوائد ماسك الوجه المطاطي الذي يعد أجدد صيحات العناية بالبشرة، وطريقة استخدمه، لتستفيدي من خصائصه في تحسين صحة ومظهر بشرتك.

ما هو ماسك الوجه المطاطي الكوري؟

الماسك المطاطي لتغذية وترطيب البشرة



الماسك المطاطي الكوري للوجه هو أكثر سمكاً من ماسك الوجه العادي، ويتم تحضيره باستخدام مسحوق يتم شراؤه من الأسواق المتخصصة، ويشتمل على مكونات مغذية للبشرة، تعمل على تعزيز صحة البشرة ومعالجة مختلف المشاكل التي تصاب بها، فضلاً عن إزالة السموم من الجلد وترطيب البشرة في الأعماق. وهو يتوافر في الأسواق ضمن مجموعة ماسكات مطاطية متنوعة يمكن للمرأة أن تختار من بينها ماسك للوجه وفق نوع بشرتها والمشاكل التي تعاني منها.

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طريقة تطبيقه

تنظيف وتقشير البشرة قبل تطبيق الماسك



تنظيف وتقشير البشرة بشكل جيد خطوتان ضروريتان قبل تطبيق الماسك المطاطي الكوري، وعليك التأكد من إزالة كافة الجلد الميت عن سطح بشرة الوجه. من جهة أخرى، عندما تشترين ماسك الوجه المطاطي الكوري من السوق، تحصلين معه على مكون سائل. لذلك، عليك خلط المسحوق والسائل معاً حتى يصبحا متناسقين وذا قوام كالمطاط. وباستخدام فرشاة، طبقي الماسك على بشرة وجهك وعنقك، مع الحرص على وضع طبقة سميكة منه لتسهيل عملية تقشيرها. اتركي الماسك على وجهك مدة 20 دقيقة على الأقل، ثم تخلصي منه باستخدام غسول الوجه والماء الفاتر. وأتبعيه بالتونر أو سيروم الوجه أو الكريم المرطب، فهذه المستحضرات تساعد في تعزيز فوائد ماسك الوجه المطاطي الكوري.

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فوائده

فوائد الماسك المطاطي الكوري للبشرة كثيرة

تخترق مكونات ماسك الوجه المطاطي أعماق بشرتك، لتمدها بالتغذية الكاملة. ويعمل النسيج المطاطي لماسك الوجه الكوري على ترطيب البشرة بعمق، وهذا ما لا تفعله معظم ماسكات الوجه الأخرى. كما ويعزز من مرونة البشرة، مما يحارب علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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نصائح يجب أخذها في الاعتبار عند استخدامه

الماسك مطاطي مناسب لجميع أنواع البشرة



- من الأفضل عدم استخدام ماسك الوجه المطاطي الكوري أكثر من مرة في الأسبوع.

- اختاري ماسك الوجه المطاطي وفقاً لنوع بشرتك تجنباً لأي ردود فعل تحسسية.

- طبقي الماسك بعناية وابتعدي عن منطقة العينين.

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