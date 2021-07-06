5 عطور يابانية عليك التعرف عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:48 مساءً - اليابان ليست دولة السوشي والساشيمي فقط، ولست مضطرة أن تكوني من هواة الأنمي كذلك حتى تقعي في غرام ثقافة دولة اليابان وجمال طبيعتها، ولكن أقصر وأسرع طريقة للفت انتباهك، ستكون العطور اليابانية.



كلنا حينما نذكر اليابان نتذكر ذلك الجسر الشهير، المغمور بزهور الكرز الوردية الفاتحة، التي تعانق الزوار وتلامس وجوههم أثناء عبور الجسر، هذه الزهور بالتحديد هي مصدر أول عطر ياباني يجب أن تجربيه.



عطر ساكورا من ديور

عطر ساكورا الياباني من ديور



زجاجة تحمل بداخلها باقة زهور ناعمة، تحمل إليك الربيع من اليابان إلى حيث كنت، يتكون العطر من زهر الكرز الياباني، والورد والياسمين وجزئ "هديون"، أما قاعدة العطر فتتكون من البنفسج و الميموزا والمسك الأبيض، وفقاً لما ذكره موقع Fragrantica للعطور.



بدأ إنتاج العطر عام 2018، ومستمر حتى 2021، حيث أطلقت الشركة مؤخراً نسخة هذا العام، وهو عطر مخصص للنساء والرجال.

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عطر "chabana rituals" الياباني

عطر شاكي المستوحى من الشاي الياباني من شركة ريتشوال



هذا العطر تم إطلاقه عبر شركة هولندية عام 2019، وهي شركة مهتمة بالأصول الشرقية والتقاليد القديمة، تستوحي منها منتجاتها الطبيعية للعناية بالجسم، ومن ضمن خطوط إنتاجها، كان هذا الخط الياباني المؤقت، المستوحى من جلسات الشاي اليابانية.



تم بناء العطر على مكونات تأخذك إلى نزهة في حديقة شاي يابانية، حيث يشتهر اليابانيون بهدوء محيطهم وقدرتهم على التركيز العالي، العطر مكون من الشاي الأخضر وأوراق كاجومي وزهرة تسوباكي، وهي مكونات تساعد على التخلص من السموم وتقوية الجهاز المناعي وتهدئة الأعصاب.

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عطر الكرز الياباني من The Body Shop

عطر شيري بلوسوم الياباني من the body shop



عطر ناعم ورقيق مصنوع من بتلات زهرة الكرز اليابانية الشهيرة، مقطوفة يدوياً ومصنوعة على البارد، مضافاً إليها شعور خشبي خفيف مصدره خشب الهينوكي، إلى جانت زهرة الماجنوليا.

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عطر Ginza Shiseido

عطر Ginza Shiseido الياباني



التوت الحلو والأزهار الربيعية مع المسك الخشبي الناعم، القليل من زهور الماغنوليا، وتفاصيل رقيقة مستوحاة من الحلوى الحارة اليابانية، تجعل عطر Ginza من شركة Shiseido هو اختصار لكل ما يشعر به ويشمه الشخص في موسم تفتح زهرة الكرز في اليابان، ولأنه من العطور الناعمة والسكرية، لن يكون مزعجاً أو لافتاً للنظر، بل سيساعدك على تهدئة أعصابك والتركيز في مهامك اليومية.

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عطر الأزهار اليابانية من ديم

عطر الأزهار اليابانية من شركة ديم السعودية



تقدمه شركة العطور السعودية ضمن مجموعتها الناعمة من العطور، وهو وردي فاتح مستمد من ألوان زهرة الكرز اليابانية، وهو من عطورها الأساسية للاستخدام اليومي، وذلك نظراً لنعومته الشديدة وملاءمته لكل المناسبات.

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الأزهار اليابانية

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