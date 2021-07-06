إطلالات اليوم: رانيا يوسف بفستان قصير.. وياسمين صبري بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- منة فضالي:

طلت الفنانة منة فضالي بفستان باللون البيبي بلو، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- ياسمين صبري:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا منصور:

وظهرت الفنانة رانيا منصور بفستان باللون الذهبي، كت بدون أكمام ومكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- حنان مطاوع:

كما ارتدت الفنانة حنان مطاوع تيشرت باللونين الكاشمير والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير باللون البيبي بلو، كب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- رضوى الشربيني:

كما ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بجامبسوت باللونين الأسود والبني، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.