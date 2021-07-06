عروض الأزياء الراقية في يومها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:34 مساءً - شهد يوم أمس، الاثنين 5 يوليو/ تموز، أولى عروض الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2021-2022، ,والتي تتوزّع ضمن جدول زمني من أربعة أيام تتخلّلها عروضاً منقولة بشكل مباشرة وأخرى حيّة.

معاً نستعرض أبرز العروض التي شهدها اليوم الأول من أسبوع الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2021-2022.



كريستيان ديور Christian Dior

كريستيان ديور Christian Dior



بعد غياب دام مواسم ثلاثة، أرادت المديرة الإبداعية لدار كريستيان ديور ماريا غراتسيا كيوري أن تعيد الاتصال بالوجود وأن تحيي الرابط بين الأزياء الراقية والأشخاص العاملين في صناعة موادها.

فاحتفلت بقماش التويد الذي أغنى التصاميم بشكل يدوي، وبتفاصيل الخياطة التي نفّذها المطرّزون ومصنّعو الحرير على مجموعة من الأزياء التي عكست صوراً ظليّة جسّدها من الأعلى حتى أخمص القدمين التويد الرمادي أو الكشمير باللون الجملي.

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ضمّت المجموعة باقة من التصاميم الأنيقة التي تليق بأهم المناسبات، وابرزها تلك الفساتين المنسدلة التي كانت شبيهة بإطلالة الحوريات وتعود إلى ذلك الجانب الإيطالي الرومانسية من شخصية المصمّمة.

كريستيان ديور Christian Dior

جورج حبيقة Georges Hobeika

جورج حبيقة Georges Hobeika



من أجواء حقبة الستينيات المفعمة بالرومانسية والبهجة، استوحى المصمم جورج حبيقة مجموعته من الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2021-2022.

استحضر في تصاميمه عصراً قديماً وأضاف إليه لمساته الإبداعية والفريدة ليحتفي بأسلوب حياة مكرّس للحريّة والانطلاق، من خلال المزج اللافت بين الريش والكريستال المتلألئ ، والتصاميم التي يكتنفها الغموض والرصانة والتي تحمل نظرة جديدة ومستحدثة عن الأزياء الراقية.

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جورج حبيقة Georges Hobeika



كما شكّلت التطريزات المتطوّرة التي زيّنت قماش الأورغانزا، نمطاً جديداً يعكس جمال الطبيعة .

جورج حبيقة Georges Hobeika





أيريس فان هاربن Iris Van Herpen

أيريس فان هاربن Iris Van Herpen



تواصل الدار تعاونها مع Parley for the Oceans هذا الموسم، مما يعني أن العديد من المواد التي استخدمتها مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.

ضمّت المجموعة باقة من الفساتين التي تميّزت بتصاميمها المبتكرة والجريئة في آن واحد.

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أيريس فان هاربن Iris Van Herpen





جيامباتيستا فالي Giambattista Valli

جيامباتيستا فالي Giambattista Valli





عاد المصمم إلى الماضي ليعرق في الذكريات والأحلام ويستوحي منها مجموعته الجديدة لهذا الموسم. وقد أضافت تسريحات الشعر المنتفخة والهندسة المعمارية لعصر الفضاء جاذبية منتصف القرن إلى الإطلالات.

جيامباتيستا فالي Giambattista Valli





مجموعة من الفساتين التي تراوحت بين القصّات القصيرة والناعمة، والتصاميم الطويلة الفاخرة، اغتنت بمجموعة من الألوان وبأقمشة أنثوية ناعمة من الشيفون والكشكش والريش...

جيامباتيستا فالي Giambattista Valli



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