كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:34 مساءً - تعتبر ملابس العروس خاصة في الأسبوع الأول من الزواج من أهم الأزياء التي يجب أن تختارها العروس بحرص لكي تبرز أناقتها وجاذبيتها، وفي السطور التالية سنعرفكِ على الاختيارات المناسبة لكِ في هذا الأسبوع.

ننصحكِ باختيار الفساتين الفاتحة والزاهية على الشاطئ، ويُمكنكِ اعتماد الجمبسوت لتكوني مواكبة للموضة، وتغيري من أسلوب الفساتين، أما بالنسبة لحفل العشاء فيُمكنكِ ارتداء اللون الأبيض وبالتالي يُمكن تنسيق الأطقم الكاجوال لزيارة العائلة أو المشاوير القريبة، تتعرفي أكثر على الأزياء التي يجب أن تقومي باختيارها.



جمعت لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم ملابس للعروس في أول أسبوع من الزواج لتستوحي منها الموديل الناعم المناسب لكِ .

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ملابس العروس في أول أسبوع من الزواج



فستان قصير باللون الأبيض من Alberta Ferretti

فستان باللون الأبيض من Alberta Ferretti



للعروس صاحبة الأسلوب الناعم والبسيط، يُمكنكِ اختيار هذا الموديل من علامة Alberta Ferretti لـ فستان قصير بأكمام قصيرة من القماش والدانتيل المخرم وجاءت أسوار الأكمام منفوشة، حينما صُمم الفستان بقصّة الصدر المفتوحة وجاء بتنورة قصيرة ذات ثنيات خفيفة.

أما بالنسبة للخصر فصُمم من الدانتيل بأسلوب أنثوي راقٍ مع النقاشات المطرزة يدوياّ على التنورة.



ويُمكنكِ اعتماد هذا الفستان على الشاطئ في شهر العسل ليتناسب مع أجواء البحر، مع حقيبة يد من القش وصندل مسطح باللون الأسود.

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طقم مطرّز باللون الأوف وايت من ماركة Alessandra Rich

طقم مطرز بالأوف وايت من Alessandra Rich

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة رومانسية لموعد العشاء، اخترنا لكِ هذا الطقم من ماركة Alessandra Rich المُصمم من كتف واحد عريض باللون الأوف وايت المطرز من الخرز وجاء التوب فوق الخصر، بينما صُممت التنورة بأسلوب طويل وجذاب بشق أمامي كبير يكشف أحد الساقين من نفس تصميم التوب.



وننصحكِ بتنسيق هذا الطقم مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، وحقيبة يد كلاتش باللون الفضي .



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بلوزة من الحرير باللون الأسود من علامة Andrew GN

بلوزة باللون الأسود من Andrew GN



لإطلالة كاجوال عصرية تناسبك في المشاوير النهارية، يُمكنكِ اعتماد هذه البلوزة من علامة Andrew GN المصممة من الحرير باللون الأسود وجاءت بأكمام طويلة منفوشة وأطراف الأساور صُممت من الدانتيل باللون الأزرق مع الورود البارزة بأحجام مختلفة المرصعة باللون الأزرق الفاتح و الداكن.

ويُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة الأنيقة مع سروال قصير مصمم من القماش باللون الأزرق الفاتح، وحزام عريض من القماش بنفس لون السروال .

ولكي تكتمل أناقتكِ يُمكن اختيار حقيبة يد كبيرة من الجلد باللون الأبيض والأسود، وحذاء طويل باللون الأسود .

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فستان طويل كشكش من Bronx and Banco

فستان باللون الأصفر من Bronx And Banco

للعروس صاحبة الأسلوب الجذاب واللافت لتتناسب مع سهرة مسائية في الأسبوع الأول من الزواج، يُمكنكِ اختيار هذا الفستان من ماركة Bronx and Banco المصمم بدون أكمام وجاء كاب الفستان بعلامة X من القماش مع التنورة الطويلة المنسدلة المصممة من الكشكش مع فتحة أمامية كبيرة، مع حزام على الخصر وحزام عريض منسدل مُصمم من الضفائر على التنورة .

وننصحكِ باعتماد هذا الفستان مع صندل بكعب رفيع باللون الأصفر ومجوهرات من الألماس الأصفر وحقيبة يد باللون الأبيض، مع رابطة الرأس المصنوعة من نفس قماش الفستان لتكتمل إطلالتكِ الفريدة.

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