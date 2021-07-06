كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:34 مساءً - تتساءل الكثيرات من المحجبات عن الأزياء المثالية المناسبة لمقابلة العمل، ولأنه ليست هناك قطعة بعينها، فقد رصدنا لك عدة تنسيقات محتشمة بأسلوب رسمي أنيق من وحي الفاشينيستا العربيات، لأناقة مميزة ستعطي من حولك انطباعاً جيداً عنك يساهم في حصولك على الوظيفة التي ترغبين بها.





أزياء مقابلة العمل للمحجبات :



إيمان رشاد بأزياء مناسبة لمقابلة العمل

ايمان رشاد باطلالة عملية كلاسيكية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد الفاشن مودل والبلوغر المصرية، إيمان رشاد، الأسلوب الرسمي الناعم والأنيق المناسب للشابات في إطلالات العمل المختلفة، ومن أبرز الإطلالات وأكثرها كلاسيكية تأنقت بتيشيرت أبيض مع بليزر أسود وبنطلون من الجينز الأسود، وأكملت اللوك بأقراط ذهبية واكسسوارات باللون البيج لخيار مثالي ناعم، ونسقت في الخيار الثاني قميصاً أبيض مخططاً طولياً بالأزرق مع بنطلون من الجينز الواسع، وأكملت اللوك بحجاب أزرق مطبع وحذاء رياضي، أما إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات مواكبة خطوط الموضة، فقد اختارت قميصاً أبيض تقليدياً مع صديري بصيحة الكاروهات حيادية الألوان ذات الأكتاف العريضة مع بنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية الألوان.

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سلمى البطاوي بتنسيقات للفتيات ذوات الجسم الطويل والنحيل

سلمى البطاوي بخيار عملي بسيط -الصورة من حسابها على الانستغرام





تواجه الكثيرات من الفتيات صاحبات الجسم الطويل والنحيل للغاية صعوبة عند اختيار معظم الأزياء، لذا تُعَدُّ البلوغر المصرية، سلمى البطاوي، خياراً مثالياً لاستلهام أفكار الأزياء، وللمظهر المناسب لمقابلة العمل ظهرت ببليزر أزرق مناسب للون بنطلون الجينز مع بلوزة بيضاء من الساتان، وأكملت مظهرها بحجاب أسود مطبع وحذاء وحقيبة باللون الأبيض، وأطلت في الخيار الثاني ببنطلون من الجينز الأزرق وبليزر سماوي بدرجة لافتة مع بلوزة بيضاء وحجاب مطبع باللونين الأسود ودرجات الأزرق، وفي إطلالة أكثر بساطة ارتدَتْ قميصاً رسمياً أبيض وبنطلوناً من الجينز الأزرق مع حجاب باللون البيج بربطة عفوية وحذاء رياضي أبيض.

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تنسيقات رسمية من بوسي رشوان

بوسي رشوان باطلالة حيادية الألوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





لمظهر محتشم وعملي، يمكنك اعتماد أفكار إطلالات البلوغر المصرية، بوسي رشوان، التي تألقت بقميص أبيض منقط بالأسود مع بنطلون أسود واسع وحجاب التوربان الأسود، وتزينت ببليزر زهري ناعم مع قميص أسود مطبع بعدة ألوان وبنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحجاب زهري وحذاء رياضي ملون، ولمواكبة صيحات موضة الصيف والربيع نسقت بنطلوناً بنفسجياً واسعاً بدرجة الباستيل، مع قميص أبيض وحجاب باللون البنفسجي.

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