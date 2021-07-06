في الصيف.. 6 أطعمة تجعل رائحة جسمك رائعة وتخلصك من العرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هل شعرت يومًا بعدم الارتياح بسبب رائحتك؟ قد تكون رائحة الجسم الكريهة محرجة، وفي حين أن الجينات تملي رائحتنا في المقام الأول، إلا أنه يمكن أيضًا أن يكون سببها أو زيادتها، الطعام الذي نأكله.

لقد أعددنا لكم قائمة بالأطعمة التي تؤثر بشكل كبير على رائحة جسمك، تابع القراءة لمعرفة الأطعمة المقبولة والتي يُفضل تجنبها قبل الخروج في موعد غرامي مثلا، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- الزبادي أفضل من الحليب:

المزروعات النشطة الموجودة في الزبادي تقلل من كمية مركبات الكبريتيت المسببة للرائحة، كما أن فيتامين د الموجود به يساعد على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة، من ناحية أخرى، يحتوي الحليب على مادة الكولين التي يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.

2- شاي الأعشاب أفضل من القهوة:

شاي الأعشاب مصدر كبير لمضادات الأكسدة، كلما قل عدد السموم في الجسم، كانت رائحته أفضل، من ناحية أخرى، يمكن أن تسبب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين رائحة كريهة للجسم.

3- التفاح أفضل من القرنبيط:

يساعد التفاح على منع رائحة الفم الكريهة بسبب خصائصه المنظفات الطبيعية، من ناحية أخرى، يحتوي القرنبيط على مادة الكولين، وهي مادة مغذية شبيهة بفيتامين ب والتي يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.

4- البرتقال أفضل من القرع:

رائحة ثمار الحمضيات رائعة ويمتصها الجسم بسهولة، ما يمنحك طريقة سريعة لتحسين رائحتك العامة، من ناحية أخرى.

ويحتوي القرع على مادة الكولين التي يتم استقلابه في ثلاثي ميثيل أمين، يمكن أن يسبب تراكم ثلاثي ميثيل أمين في الجسم رائحة كريهة للجسم.

5- الحبهان والقرفة أفضل من الثوم والبصل:

لا يجعل الحبهان والقرفة الطعام لذيذًا فحسب، بل يجعلانك أيضًا أكثر جاذبية من خلال إعطائك رائحة منعشة وممتعة تدوم طويلاً.

على العكس من ذلك، يحتوي الثوم والبصل على مركبات الكبريت العضوية التي يتم استقلابها والتخلص منها بشكل أساسي من خلال المسام في الجسم مما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الجسم.

6- السمك الأبيض مقابل اللحوم الحمراء:

قد يكون للامتناع عن تناول اللحوم الحمراء بعض الفوائد، إذ أظهرت دراسة أن النساء يعتبرن رائحة الجسم للرجال الذين اتبعوا حمية خالية من اللحوم لمدة أسبوعين أكثر جاذبية وممتعة مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم الحمراء.

لا تطلق الأسماك نفس الروائح الكريهة التي تنبعث أثناء استقلاب اللحوم الحمراء، لذا، إذا كنت تخطط للذهاب في موعد غرامي، فمن الأفضل تناول السمك بدلاً من اللحوم الحمراء.