أبرزها تقليل التوتر.. إليك طرق التحكم في ضغط الدم بدون دواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة قد تؤدي إلى تعرضك لمشاكل صحية أخطر مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا تُركت دون علاج، وفي هذا الإطار نقدم فيما يلي خمس طرق لخفض ضغط الدم بدون دواء، وفقًا لموقع express.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا جدًا هي فحص ضغط الدم، فإذا كنت شخصًا معرضًا بشكل خاص لمستويات عالية من ضغط الدم، فأنت بحاجة إلى قياس ضغط الدم بشكل متكرر لضمان بقائك على رأسه والحفاظ عليه ضمن مجالات السلامة الطبية.

-المعرضون للإصابة بـ"ضغط الدم"

ومن المحتمل أن تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا كنت:

- تعاني من زيادة الوزن

-تناول الكثير من الملح، وليس ما يكفي من الفاكهة والخضروات

-لا تمارس ما يكفي من التمارين

-تشرب الكثير من القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين

- تدخن السجائر

-لا تنام كثيرًا، أو تنام بشكل مضطرب

-تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

-لديك قريب يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم

-العيش في منطقة محرومة.

-خمس طرق للتحكم في ضغط الدم بدون دواء

وفيما يلي بعض الطرق لخفض ضغط الدم المرتفع بدون أدوية والتي تفيد أيضًا في الحفاظ على نمط حياة صحي:

-فقدان الوزن الزائد

غالبًا ما يسير ضغط الدم وزيادة الوزن جنبًا إلى جنب، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى اضطراب التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس أثناء النوم)، مما يزيد من مستويات ضغط الدم لديك.

ويعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم ويمكن أن يساعد فقدان حتى كمية صغيرة في تقليل المستويات.

-قلل من تناول الملح

حتى الانخفاض الصغير في كمية الملح التي تتناولها يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي ستة ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

يختلف تأثير تناول الملح على ضغط الدم باختلاف المجموعات السكانية، ولكن بشكل عام، يجب أن تقصر تناول الملح على 2300 ملليجرام (مجم) في اليوم أو أقل.

ومع ذلك، فإن تناول كمية أقل من الملح بمقدار 1500 ملجم أو أقل يعد أمرًا مثاليًا ويوصى به لمعظم البالغين.

ولتقليل الملح ، ضع في اعتبارك، قراءة ملصقات الطعام والابتعاد عن الأطعمة المالحة "الحمراء"، وتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، حيث يتم إضافة معظم الملح إلى الأطعمة، وأن لا تضيف ملحًا إضافيًا، حاول استخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة على طعامك بدلاً من ذلك

وقلل ذلك تدريجيًا إذا كان ذلك يمثل جزءًا كبيرًا من نظامك الغذائي والتقليل منه يبدو وكأنه عمل شاق

-قلل من مستويات التوتر لديك

قد يساهم الإجهاد المزمن بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الآثار الدقيقة للضغط المزمن على ضغط الدم.

يمكن أن يساهم الإجهاد العرضي في الحالة إذا كنت تتفاعل مع المواقف المحفزة للقلق من خلال تناول الأطعمة غير الصحية أو شرب الكحول أو تدخين السجائر.

خذ بعض الوقت للتفكير في سبب التوتر - سواء كان ذلك في العمل، أو الأسرة، أو الشؤون المالية، أو المرض الشخصي، بمجرد أن تضع إصبعك على سبب الألم ، فكر في كيفية التخلص من آثاره أو تقليلها من حياتك.

إذا لم تتمكن من التخلص من جميع مسببات التوتر لديك، فحاول على الأقل التعامل معها بطريقة صحية ، من خلال:

تغيير توقعاتك - على سبيل المثال، تجنب محاولة فعل الكثير وتعلم أن تقول لا

ركز على المشكلات التي يمكنك التحكم فيها ومحاولة حلها - مثل إذا كنت تواجه تعارضًا في العمل ، فاتخذ خطوات لإصلاحها

تجنب مسببات التوتر - على سبيل المثال، إذا كانت حركة المرور في ساعة الذروة تسبب لك التوتر، فحاول المغادرة مبكرًا، وتجنب الأشخاص الذين يسببون لك التوتر إن أمكن

خصص وقتًا لنفسك - مثل تخصيص وقت للجلوس في مكان هادئ والتنفس بعمق كل يوم ، والسماح للهوايات والأنشطة في جدولك الزمني

تدرب على الامتنان - التعبير عن الامتنان للآخرين

- توقف عن التدخين

كل سيجارة تدخنها يمكن أن ترفع ضغط الدم بعد بضع دقائق، ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي، ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مع الحفاظ على الصحة العامة.

- مراقبة ضغط الدم

يجب مراقبة ظروف ضغط الدم بانتظام، جرب أجهزة قياس ضغط الدم المنتظمة في المنزل، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضًا إلى إجراء فحوصات منتظمة للطبيب، فإذا ظل ضغط الدم تحت السيطرة، ابق بعيدًا عن ذراعيك للحفاظ على نمط حياة صحي.

- ممارسة التمارين الرياضية

مارس تمارين معتدلة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة لمدة 30 دقيقة كل يوم، أو يمكن أن تكون ممارسة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، إذا كان من الصعب جدًا القيام بذلك في وقت واحد، يمكنك ممارسة 75 دقيقة مرتين في الأسبوع، مفتاح ممارسة الرياضة للسيطرة على ضغط الدم هو أمر روتيني أو ثابت.