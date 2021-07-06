يعزز المناعة.. لماذا يعد الزعتر أفضل الأعشاب الفعالة والمفيدة لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

الزعتر من الأعشاب العطرية التي تنتمي إلى عائلة النعناع والتي تستخدم بقوة في الطبخ بأشكال مختلفة، ومع ذلك، فإن الفوائد تتجاوز قيمتها في الطهي.

هل تعلم أنه يحمل أهمية طبية ممتازة أيضًا، في حين أن الثيمول الموجود داخل الزعتر هو مكون رئيسي في غسول الفم، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل p-cymene ، و myrcene ، و Borneol ، و linalool التي تم الوثوق بها لأغراض التطهير والمضادات الحيوية.

إليك لماذا يعد الزعتر أحد أفضل الأعشاب الفعالة والمفيدة لصحتك، وفقا لموقع indiatimes.

كيف يدعم جهاز المناعة لديك؟

يعد الزعتر أيضًا وسيلة مساعدة ممتازة لتعزيز صحتنا المناعية لأنه يساعد على محاربة الالتهابات ويزيل السموم من الجهاز التنفسي ويحارب الالتهابات التي قد تبطئ الجسم، لا تنسى أن الزعتر يأتي أيضًا مليئًا بكمية جيدة من فيتامين سي وفيتامين أ ، والتي لا تساعدك على الشفاء فحسب، بل تدعم أيضًا الصحة الجيدة، إذا تم تناوله بانتظام، فإنه يفيد أجسامنا أيضًا عن طريق توزيع النحاس والألياف والحديد والعديد من المعادن النزرة الأخرى التي تعتبر جميعها جيدة لضمان الأداء المستقر لجهاز المناعة لدينا.

بصرف النظر عن الفوائد الصحية لاستهلاك الزعتر بانتظام لجهاز المناعة لدينا ، فإليك بعض الطرق الأخرى التي تساعدك على البقاء بصحة جيدة ودرء الأمراض وخطر الإصابة بفيروس كورونا:

ينظم ضغط الدم

ثبت أن الزعتر يقلل بشكل ملحوظ من مستوى ضغط الدم عن طريق خفض الكوليسترول المسؤول عن انسداد الشرايين، يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب مما يحافظ على سلامة جدران القلب والأوعية الدموية والشرايين.

يحارب آلام الحلق

تم استخدام الزعتر لعلاج مشاكل الحلق والسعال، أثبتت العديد من الدراسات أن الزعتر يخفف الأعراض الشديدة لالتهاب الشعب الهوائية، وبالتالي، يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق في كثير من الأحيان أن يجمعوا الزعتر مع الشاي أو وجبات الطعام.

يمنحك الطاقة

يعتبر الزعتر مصدرًا غنيًا بفيتامين C و A والنحاس والألياف والحديد والمنجنيز والتي لها فوائد صحية رائعة، من أي وقت مضى تشعر بالتعب أو الكسل، فقط أضف الزعتر إلى نظامك الغذائي، لن تجعلك تشعر بالنشاط فحسب، بل سترفع مزاجك من خلال المكون العلاجي النشط المعروف باسم كارفاكرول.

تخلص من الالتهابات البكتيرية

نظرًا لخصائص الزعتر المضادة للبكتيريا، فقد وجد أنها فعالة في العديد من السلالات البكتيرية مثل بكتيريا Staphylococcus و Enterococcus و Escherichia و Pseudomonas التي تسبب مضاعفات صحية خطيرة لدى البشر.،بينما يمكن أيضًا استخدام الزعتر كمواد حافظة طبيعية للأطعمة، حيث يمكن أن يمنع البكتيريا المنقولة بالغذاء.