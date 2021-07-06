لماذا لا ينصح بإضافة العسل الأبيض إلى الماء الدافئ أو الحليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحتوي العسل الأبيض على عناصر غذائية متعددة، تجعله يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بداية من تطهير القناة الهضمية وتهدئة الحلق، وصولا إلى تخفيف أعراض الجيوب الأنفية، وغيرها من الفوائد الأخرى.

لكن هل تعلم أن إضافة العسل إلى الماء الدافئ أو الحليب أمرًا خطيرًا بالنسبة لك؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- المحتوى الغذائي للعسل

منذ العصور القديمة، تم استخدام العسل في كل من الأطعمة والأغراض الطبية، حيث يحتوي على مركبات وعناصر غذائية تقدم العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى أيضًا بديل صحي للسكر المكرر، إذ تحتوي ملعقة كبيرة من العسل (21 جرامًا) تحتوي على 64 سعرًا حراريًا و17 جرامًا من السكر، بما في ذلك الفركتوز والجلوكوز والمالتوز والسكروز، وتعود فوائده الصحية القوية إلى وجود مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة.

كما يحتوي على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

هل العسل مخلوط بالماء الدافئ أم الحليب ضار بالصحة؟

هناك طريقة أخرى يستخدمها معظمنا للعسل وهي مزجه بكوب من الماء الدافئ بعد الاستيقاظ مباشرة، اعتقادا منهن أن هذا يحافظ على الجسم منتعشًا وخاليًا من السموم.

وإذا كنت معتادًا على القيام بذلك كل يوم، فهناك سبب مهم للغاية يجب عليك التوقف عن القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، حيث يميل العسل الدافئ إلى التسبب في "ama" في الجسم، وهو نوع من المواد السامة التي تتشكل عندما يواجه الجسم مشاكل في الهضم.

وعندما يتم هضمه ببطء في الجسم ، تتحول خصائصه إلى خصائص السم، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض المختلفة.

وزيادة درجة الحرارة المسموح بها للعسل أقل من 140 درجة، وهي أقل بكثير من كوب الحليب الساخن، لذلك، تجعله يغير خصائص العسل ويصبح ساما ويسبب ضررا على الصحة.

وهناك أيضًا سبب علمي آخر يمنعك من رفع درجة حرارة العسل، نظرا يمكن أن يؤدي تسخين أي شيء يحتوي على السكر، إلى إطلاق مادة كيميائية تسمى "5-hydroxymethylfurfural أو HMF، والتي تعد مسرطنة بطبيعتها.

كما تنطبق القاعدة أيضًا على أي عسل يتم شراؤه من السوبر ماركت، حيث يتم تسخينه مسبقًا في درجات حرارة قصوى، وهذا ما يجعله سامًا، فضلا عن يتم معالجته بكثافة وتخزينه في الغالب في حاويات بلاستيكية.

لذلك، فإن أفضل طريقة لتناوله بأمان، هي استهلاكه بصورته الخام أو شرائها من المصدر، أو إذا كنت ترغب في استهلاك كوب من الحليب مع العسل قبل الذهاب إلى الفراش، فتأكد من أن الحليب قد تم تبريده بشكل جيد، قبل خلط ملعقة من العسل في درجة حرارة الغرفة.