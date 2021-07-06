تسريحات شعر قصير على طريقة ديمة قندلفت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:48 مساءً - تتميز الممثلة السورية ديمة قندلفت برقي إطلالاتها، التي تواكب فيها الموضة لكن بما يتلاءم مع أسلوبها وشخصيتها، وتحديداً تسريحات الشعر التي تختارتها، والتي دائماً ما تكون متنوعة وأنيقة. وهي مؤخراً تحولت الى الشعر القصير، ورغم ذلك نراها في تجدد دائم لناحية التنوع الكبير الذي تتبعه في ما يتعلق بتسريحات شعرها. فإن كنت من صاحبات الشعر القصير، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر قصير على طريقة الفنانة ديمة قندلفت.

تسريحة الكعكة العالية

ديمة قندلفت بتسريحة الكعكة العالية المصقولة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تميل ديمة قندلفت الى تسريحات الكعكة بمختلف أشكالها، وخصوصاً تسريحات الكعكة العالية، التي تعتمدها أحياناً بشكل فوضوي يلائم أوقات العمل والأيام العادية، مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، وأحياناً أخرى تختار تسريحة الكعكة العالية المصقولة والمشدودة بإتقان الى الوراء، مع الغرة المسحوبة بالكامل الى الخلف.

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تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف

ديمة قندلفت بتسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة التي تعتمدها الفنانة ديمة قندلفت في العديد من إطلالاتها، أنثوية جداً وعصرية، وهي تبرز ملامح وجهها وتجعلها تبدو مشدودة. فضلاً عن أن هذه التسريحة الأنيقة والمريحة في الوقت نفسه، بالإمكان اعتمادها في السهرات والمناسبات، حيث تمنح المرأة إطلالة جذابة ولافتة.



تسريحة الويفي المنسدلة

ديمة قندلفت بتسريحة الويفي مع الغرة القصيرة (الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، تعد تسريحات الويفي المنسدلة، بأشكالها المختلفة، من أحب التسريحات بالنسبة الى الفنانة ديمة قندلفت، فهي تسريحات أنيقة وعملية وتلائم كافة الأوقات. وأحياناً، تعتمد تسريحة الويفي العريض المنسدلة مع الفرق الجانبي والغرة المنسدلة بشكل متدرج، وأحياناً أخرى، تختار تسريحة الويفي الرفيع مع الغرة القصيرة االتي تغطي الجبين، وتارة تعتمد تسريحة الويفي الشاطئية التي تمنحها إطلالة حيوية وعصرية.

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تسريحة الشينيون الفرنسية

ديمة قندلفت بتسريحة الشينيون(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إنها تسريحة أنيقة جداً وراقية، وقد اعتمدتها الفنانة ديمة قندلفت في إحدى إطلالاتها التلفزيونية، حيث اختارت تسريحة الشينيون الفضفاضة، مع الغرة الجانبية المسحوبة بشكل متدرج الى وراء الأذن. تناسب هذه التسريحة المناسبات، وتعد خياراً رائعاً لصاحبات الشعر القصير.



تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الغرة الجانبية

ديمة قندلفت بتسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الغرة الجانبية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة رائعة لكل الأوقات، فهي أنيقة وعملية ومريحة في آن. وقد اختارتها الفنانة ديما قندلفت في إحدى إطلالاتها مع الغرة الجانبية المصقولة، والمسحوبة وراء الأذن. فضلاً عن أنها تسلط الضوء على ملامح الوجه وتريح المرأة من أي خصلات منسدلة على وجهها.

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