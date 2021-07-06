موديلات فساتين باللون الأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:48 مساءً - يتميز اللون الأصفر بأنه من الألوان الصيفية المبهجة، التي تُضفي على من ترتديها إطلالة ناعمة وأنيقة، تناسب أجواء الصيف.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم وموديلات فساتين باللون الأصفر، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي منها إطلالتكِ الصيفية الأنيقة:

فستان أصفر من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

قدمت ماركة دولشي آند جابانا Dolce & Gabbana العديد من التصاميم الأنيقة لفساتين باللون الأصفر، أعجبنا منها هذا التصميم لفستان أصفر صُمم بتوب One Shoulder، بدون أكمام، مع تنورة ميدي بتصميم A line بشق جانبي.

ويُمكن تنسيق هذا الفستان العصري، مع توب أسود بحمالات رفيعة، وإكسسوار أنيق على الرقبة صُمم من الورود الصفراء الكبيرة، لإطلالة أكثر جاذبية.

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فستان أصفر من فالنتينو Valentino

فالنتينو Valentino

قدمت ماركة فالنتينو Valentino، هذا التصميم العصري لفستان أصفر مُطبع بالورود، وهو فستان واسع صُمم من توب بأكتاف ساقطة وأكمام طويلة وواسعة وياقة عريضة وأزرار أمامية، مع تنورة طويلة بتصميم A line.

وجاء الفستان مُطبعاً بالورود البيضاء وذات اللون الوردي، مع فروع الأشجار الخضراء، مما يسمح بتنسيقه مع حذاء باللون الأخضر، وحقيبة بنفس اللون، لإطلالة صيفية مبهجة.

فستان أصفر من سبورت ماكس Sportmax

سبورتماكس Sportmax

لإطلالة أكثر بساطة، تناسب مشاويركِ النهارية أو إطلالتكِ على شاطئ البحر، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان أصفر من ماركة سبورت ماكس Sportmax.

صُمم الفستان بـتوب بأكمام قصيرة، مع رقبة دائرية عالية، وتصميم الكشكش على الخصر والبطن، فيما جاءت التنورة بتصميم ميدي ماكسي.

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فستان أصفر من Zimmermann

زيمرمان Zimmermann

لإطلالة أنثوية تناسب سهراتكِ المسائية أو المناسبات الاجتماعية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لفستان أصفر من ماركة Zimmermann.

صُمم الفستان من تنورة ميدي منفوشة تبدأ قصتها من منطقة أسفل الصدر مباشرة بتصميم البلبيسه، فيما صُمم صدر الفستان بتصميم الكشكش، مع حمالات عريضة تلتف حول العنق، لإطلالة أكثر أنثوية وجاذبية.

فستان أصفر قصير من برادا Prada

برادا Prada

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر نعومة ورُقيّاً بين تصاميم فساتين باللون الأصفر، يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان الأنيق من ماركة برادا Prada.

صُمم الفستان من قماش الساتان الأصفر المُزين بتطريزات من الترتر الريش والزهور الصفراء البارزة، بتوب بدون أكمام مع رقبة عالية دائرية، مع تنورة قصيرة، بتصميم ماكسي.

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