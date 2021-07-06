7 إطلالات بالقميص من نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:48 مساءً - لا يختلف اثنان على أناقة النجمة نوال الزغبي وإدراكها الكامل باختيار الأزياء التي تناسب شخصيتها وحضورها. فهي من النجمات اللواتي يسجّلنا دائماً إطلالات أنيقة ولافتة، تعكس الكثير من الرقي وحسن الاختيار.

وخلال جولة على إنستغرام نوال الزغبي، لفتتنا بعض الإطلالات التي عنونها القميص بمختلف تصاميمه.

إطلالة بالقميص المطبّع

الصورة من حساب النجمة على إنستغرام

في هذه الإطلالات اختارت نوال قميصاً بقماش ناعم مطبّع بالرسوم والأزهار، نسّقته مع سروال باللون البيج وسترة كارديغان باللون الأسود. هي إطلالة بسيطة وناعمة تناسب أجواء الصيف وتزيد من انتعاش الإطلالات.

قميص من دون أكمام

الصورة من حساب النجمة على إنستغرام

نسّقت نوال في أحد مشاويرها النهارية قميصاً باللون العاجي من دون أكمام، وبياقة منفصلة تحيط الرقبة، مع سروال بقماش الساتان الأزرق ومطرّز بخيوط ذهبية، وانتعلت حذاء صندل باللون الذهبي. هي إطلالة أنيقة ومشرقة يمكنك أن تستوحي منها إطلالاتك المسائية.

قميص من الساتان

الصورة من حساب النجمة على إنستغرام

استطاعت نوال في هذه الإطلالة أن تُحدث تناقضاً جذاباً من خلال الجمع بين النمط الكلاسيكي والأنثوية والنمط العصري والشبابي. ارتدت قميصاً مصنوعاً من الساتان الأحمر الجريء، ونسّقته مع جينز بقصّة ضيّقة ولون داكن. هي إطلالة سبور شيك يمكنك أن تتألقي بها في مختلف الأوقات.

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قميص بأكمام واسعة

الصورة من حساب النجمة على إنستغرام

لفتتنا صيحة الأكمام الواسعة في مجموعات ربيع وصيف 2021، وها هي نوال تواكب هذه الصيحة من خلال اختيارها قميصاً مصنوعاً من قماش الدنيم الناعم باللون الأزرق، وقد اختارت معه سروالاً بقصّة ضيّقة باللون البيج لتزيد من انتعاش إطلالتها.

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قميص مزيّن بالكشكش

الصورة من حساب النجمة على إنستغرام

هي من الإطلالات اللافتة لنوال الزغبي، فقد تألقت بقميص باللون العنابي مزيّن بالكشاكش البارزة ومن دون أكمام. وما ميّز هذه الإطلالة هو تنسيق القميص مع هذا السروال المنقّط ذي القماش اللامع، وإضافة حزام من لون القميص لتزيد بعض الحيويّة إلى طلّتها.

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