الامارات | استئصال ورم بالمبيض يزن 15 كغ من سيدة سعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم بالمبيض يزن 15 كغ من سيدة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف في السعودية، عن استئصال ورم يزن 15 كغ من على مبيض سيدة، بمستشفى النساء والأطفال والولادة بمدينة سكاكا.

ونقل موقع عاجل السعودي عن صحة الجوف "إن فريقا طبيًا من جرّاحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا، نجح في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في السادسة والثلاثين من العمر.

وأضافت أن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي الاستئصال الورم من المبيض الأيسر، ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن 15 كغ.

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