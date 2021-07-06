الامارات | إصابة راكب أمواج بجروح خطيرة في هجوم لسمكة قرش بأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة راكب أمواج بجروح خطيرة في هجوم لسمكة قرش بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض راكب أمواج لهجوم من سمكة قرش أسفر عن إصابته بجروح خطيرة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وذكرت محطة "9 نيوز" اليوم الثلاثاء أن شهود عيان أخرجوا الشاب من الماء على شاطئ كريسنت هيد، بين مدينتي بريسبن وسيدني، وقدموا له الإسعافات الأولية حتى وصول خدمات الطوارئ.

وأصيب الشاب بجروح خطيرة في ذراعه، وتم نقله بطائرة إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن الهجوم ربما كان لإحدى أسماك القرش الأبيض الضخمة، التي يبلغ طول الواحدة منها حوالي 3 أمتار، استنادا إلى آثار العض على لوح التزلج الخاص بالضحية.

وتم إغلاق شاطئ كريسنت هيد، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين راكبي الأمواج، مؤقتا.

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