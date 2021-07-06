الامارات | الزوجة تروي تفاصيل مفجعة..السعودي المقتول على يد سائقه "كان في خزان المياه"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجة تروي تفاصيل مفجعة..السعودي المقتول على يد سائقه "كان في خزان المياه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت زوجة سعودي قتل على يد سائقه الخاص، تفاصيل الجريمة المروّعة التي أودت بحياته في مدينة الرياض بعدما قام بضربه على رأسه وإلقاء جثته في خزان المنزل من أجل إخفاء جريمته قبل أن تكشفه كاميرات المراقبة التي فحصتها الشرطة.

وقالت الزوجة نورة الشبل لموقع عاجل السعودي: «إنَّ العائلة كانت وقت حدوث الجريمة خارج المنزل وعند عودتها هي وأولادها وبعد ساعات تفقد الأبناء والدهم حيث لاحظوا عدم تواجده في المنزل وعند الاتصال به كان الهاتف مغلقًا».

واستكملت: «عند سؤال السائق والذي يعمل لدينا منذ ثماني سنوات، قال إنَّه لم يره وبعد بحث وتحرٍّ قامت الشرطة بإبلاغ الدوريات التي بدورها سارعت إلى الموقع وأخذت تبحث وتسأل كلّ من تواجد بالمكان».

وتابعت: «عند الرجوع إلى كاميرات المراقبة لوحظ أنَّ الأب دخل إلى المنزل بسيارته ولم يخرج في حين خرج السائق بالسيارة وعاد بعد فترة على قدميه».

وواصلت حديثها: «كانت هي النقطة التي انطلق منها التحقيق مع السائق والذي كان بدوره في منتهى الهدوء واستجاب لأمر الشرطة وخرج بكل هدوء معهم وبعد فترة وجيزة اعترف بجريمته البشعة».

وعلّل أسباب الجريمة «البشعة« بأنَّه اختلف مع المغدور فقام بضربه على رأسه ثم ألقاه في خزان البيت وأغلقه وقام بأخذ سيارته إلى مكان بعيد من المنزل وأوقفها هناك تاركًا فيها جواله وكل متعلقاته وعاد إلى المنزل ليتناول عشاءه بكل برودة أعصاب».

وقالت «إنَّه عند إخراج المغدور من خزان الماء حرصت على أن لا يراه أبناؤه خوفًا عليهم من صدمة المشهد، مشيرة إلى أنه تمَّ دفنه بعد استكمال التحقيقات وانتهائها واعتراف الجاني، وتمَّت الصلاة عليه في مقابر النسيم ».

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