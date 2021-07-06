الجري أم القفز بالحبل: أيهما أفضل لفقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الجري والقفز بالحبل هما من التمارين منخفضة التكلفة التي تمنحك جلسة تمرين جيدة للقلب وتساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية، كلاهما من التمارين الشائعة لكامل الجسم والتي يختارها معظم الناس عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات أو زيادة مستوى لياقتهم البدنية، إنها تزيد من معدل ضربات القلب، وتزيد من قدرة رئتيك وتجعلك تتعرق.

يوجد بالفعل الكثير من أوجه التشابه بين نظامي التمرين، لكنهما يختلفان عن بعضهما البعض في نواح كثيرة، في هذا التقرير، سنخبرك أيهما أفضل وأيهما يجب أن تختار الجري أم القفز بالحبل؟.. وفقا لموقع timesofindia.

استهداف العضلاتش

يضغط كل من حبل الجري والقفز على الجزء السفلي من جسمك وله بعض التأثير على مفاصلك، إنها تعمل على عضلاتك الأساسية وتساعد على توفير الاستقرار/ بصرف النظر عن ذلك، يتضمن الجري أردافك للتحرك للأمام والكتفين والانثناء المستمر للعضلة ذات الرأسين لموازنة حركة ساقك، في القفز على الحبل، تشارك عضلات الأرداف مما يساعد على الحفاظ على استقرار حوضك، يشمل أيضًا كتفك والعضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس والساعد.

سعرات حرارية محروقة

يمكن إضافة كل من نط الحبل والجري إلى روتين التمرين عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، تعتمد الأرقام الدقيقة على شدة التمرين ومدته، إذا قارنا السعرات الحرارية المحروقة خلال الجلسة، فإن قفز الحبل يقدم ميزة طفيفة، يمكن لأي شخص يزن 68 كيلوجرامًا أن يحرق 140 سعرًا حراريًا في 10 دقائق عن طريق نط الحبل بكثافة معتدلة، أثناء الجري بكثافة معتدلة، يمكن للشخص نفسه أن يحرق 125 سعرة حرارية في 10 دقائق.

فوائد الجري ونط الحبل

كلاهما من التمارين الهوائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على التحمل من خلال الحفاظ على وتيرة لفترة طويلة، إذا قمت بزيادة الشدة فيمكن اعتبارها نشاطًا لاهوائيًا، كلاهما يساعدك على حرق الدهون في الجسم، وتحسين قوة القلب والأوعية الدموية وزيادة سعة الرئة.

من يجب أن يختار ماذا؟

يتضمن كلا النشاطين عضلات الجزء السفلي من جسمك والتي قد لا تكون مفيدة لمن يعانون من مشاكل الركبة أو الوركين أو الكاحلين، بدلاً من ذلك، يمكنك محاولة المشي أو الجري بكثافة منخفضة.

في حالة القفز بالحبل، جرب وقفة واحدة لتقليل الضغط على ركبتيك، عندما يتعلق الأمر بتحديد أيهما أفضل بالنسبة لك، فإننا نقترح عليك تجربة كليهما، ومع ذلك، إذا كان لديك وقت محدود، فإن القفز على الحبل هو خيار أفضل بكثير من الجري.