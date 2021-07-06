كيف تزيد قوتك الذهنية قبل بدء العمل؟.. طرق بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نحاول جميعًا التعامل مع عدد كبير من التحديات الشخصية والمتعلقة بالعمل كل يوم. إن المهمة المسنودة إلينا في جميع مجالات حياتنا يمكن أن تستنزف قوتنا الذهنية.

لكن لحسن الحظ هناك عدد من الأشياء البسيطة التي يمكننا القيام بها كل يوم لتعمل على تحسين قدراتنا العقلية، وأدائنا العقلي والبدني، وبالتالي نوعية حياتنا.

فيما يلي سبع أفكار يجب تجربتها قبل الذهاب إلى العمل كل صباح، وفق ما أورد موقع brightside.

اقرأ كتابا

إحدى أفضل الطرق لتحفيز عقلك هي القراءة، مثل فصل من كتاب أو صحيفة أو مقال عبر الإنترنت.

إن إثراء عقلك بمعلومات جديدة أمر حيوي لصحتك الجسدية والعقلية ويشجعه جراحو الأعصاب. ستساعدك القراءة قليلاً في الصباح أيضًا على الهدوء وإعادة ضبط أولوياتك لليوم التالي من خلال التركيز على شيء آخر غير ضغوط الحياة اليومية.

قم ببعض التمارين

من المعروف أن التمارين تلعب دورًا مهمًا في إبقائنا بصحة جيدة جسديًا ونفسيًا. لكن الانخراط في تمرين سريع قبل العمل هو أيضًا طريقة رائعة لتقوية عقلك.

تؤدي التمارين الرياضية في الواقع إلى تغيير كيمياء الدماغ وقد تم تشبيهها بتأثير تناول مضادات الاكتئاب.

وتشير إلى إطلاق العديد من الناقلات العصبية الرئيسية، والتي يلعب العديد منها دورًا حيويًا في الحفاظ على دماغنا حادًا مع تقدمنا في العمر.

الأهم من ذلك، أن التمارين تساعد على ضخ الدم والأكسجين إلى الدماغ، ما يسمح للمادة الرمادية لدينا بالعمل بأقصى طاقتها، ويؤدي هذا إلى اتخاذ قرارات وحكم وذاكرة أفضل وأكثر وضوحًا.

ممارسة التأمل

تظهر الأبحاث بشكل متزايد أن التأمل يمكن أن يساعد في تحسين الانتباه والتركيز وتقليل القلق والاكتئاب وتحسين التركيب النفسي العام لدينا.

ووجدت الدراسات أن اللوزة - الجزء من الدماغ الذي هو مصدر مشاعر الخوف والقلق - يتناقص في حجم خلايا الدماغ نتيجة للتأمل.

ويمكن للأشخاص الذين يمارسون التأمل أيضًا تذكر المعلومات بسرعة أكبر، ما يشير إلى أن القدرة على "حجب" الضوضاء العقلية بسرعة تسمح للذاكرة العاملة بالبحث والعثور على المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة أكبر.

اسمع موسيقى كلاسيكية

لطالما اعتبرت الموسيقى اللطيفة والهادئة لموتسارت وبيتهوفن مفيدة للدماغ والإنتاجية بشكل عام. تشير إحدى الدراسات الشهيرة إلى ما يسمى بـ"تأثير موزارت"، حيث يمكن أن يؤدي الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية إلى تعزيز قدرة الشخص على التفكير على المدى الطويل وبشكل مجرد.

تبين أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء ارتداء الملابس في الصباح أو أثناء التمرين يحسن بشكل كبير الطلاقة اللفظية والأداء المعرفي والتركيز بشكل عام.

لعبة سريعة تعتمد على التفكير

المحاولة المستمرة لتعليم نفسك شيئًا جديدًا واكتشاف المعرفة الجديدة يعزز صحة الدماغ ويخلق روابط عصبية جديدة.

يمكن للمهام التي لا تمثل تحديًا فحسب، ولكنها متنوعة وجديدة، مثل لعبة Sudoku أو ألعاب استرجاع الذاكرة، أن تعزز حقاً من قوتك العقلية وتساعد في بناء الاحتياطيات المعرفية.

من المهم الحفاظ على أنشطة تعزيز الدماغ تتغير باستمرار مع زيادة التعقيد وتجربة الأنشطة التي تستخدم أجزاء مختلفة من الدماغ.

يمكن تنفيذ العديد من هذه التقنيات في بضع دقائق فقط كل يوم، مع اختبار مهارات مختلفة في أيام مختلفة.

اكتب قائمة الامتنان

قد يبدو هذا غير معقول، ولكن ثبت علميًا أنه عندما تلفت انتباهك إلى الأشياء في حياتك التي تشعر بالامتنان من أجلها، فإن عقلك في الواقع يعمل بشكل أفضل.

أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن ممارسة الامتنان تساعد حرفياً في امتلاك دماغ ممتن له. للقيام بذلك، اكتب فقط خمسة أشياء تشعر بالامتنان لها كل يوم - يمكن أن تكون أي شيء على الإطلاق.

في إحدى التجارب، عندما أجرى الأشخاص هذا التمرين، لاحظوا اختلافًا إيجابيًا كبيرًا في مستوى سعادتهم في ثلاثة أسابيع فقط.

الأشخاص الذين يعبرون عن الامتنان بشكل منتظم يكونون أكثر صحة، وأكثر تفاؤلاً، ويحرزون المزيد من التقدم نحو أهدافهم، ولديهم إحساس أكبر بالرفاهية، ويكونون أكثر فائدة للآخرين.

احصل على قسط كافٍ من النوم

أثبت النوم في دراسات لا حصر لها أنه يساعد في قدرتنا على التذكر، يؤثر هذا بشكل مباشر على قدرتنا على التحكم في سلوكنا وتعلمنا.

يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى أداء عقلي مشابه للسكر. أفضل طريقة لتهيئة جسمك لأداء العمل بشكل رائع في اليوم التالي هو الالتزام بجدول نوم لا يتغير كثيرًا.

عطلات نهاية الأسبوع وممارسة طقوس الاسترخاء قبل النوم، مثل قراءة كتاب. تأكد من أن غرفتك مظلمة وباردة.