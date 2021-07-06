لطلاب الثانوية العامة.. 6 مشروبات تساعدك على التذكير والتركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد أيام قليلة، وفي مثل هذه الأيام يحتاج الطلاب إلى كامل تركيزهم وتعزير تذكيرهم من أجل الاستعداد الجيد للامتحان.

وتؤثر بعض المشروبات والمأكولات على النشاط العقلي، ولهذا نوضح لكم أنواع المشروبات التي تحتوي على مكونات مثل مضادات الأكسدة أو البروبيوتيك التي قد تدعم وظائف عقلك وتعزز صحته، وتساعدك على التذكير والتركيز، وفقا لما ورد في موقع "healthline".

1- القهوة:

أكثر مشروب منشط الذهن استهلاكًا على نطاق واسع، وتأتي معظم فوائده الدماغية من الكافيين، على الرغم من أنه يحتوي على مركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة الذي قد يؤثر على عقلك أيضًا.

لاحظت إحدى الدراسات أن الكافيين قد يحسن التركيز واليقظة ووقت رد الفعل والذاكرة بجرعات 40-300 مجم، وهو ما يعادل حوالي 0.5-3 أكواب (120-720 مل) من القهوة.

2- الشاي الأخضر:

الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من القهوة، ومع ذلك، فإنه يحتوي على مركبين واعدين منشط الذهن - l-theanine و epigallocatechin gallate (EGCG).

تشير الدراسات إلى أن l-theanine قد يعزز الاسترخاء، وكذلك أن l-theanine جنبًا إلى جنب مع الكافيين قد يحسن الانتباه.

ووجدت مراجعة لـ 21 دراسة أن الشاي الأخضر قد يدعم التركيز والانتباه والذاكرة بالإضافة إلى ذلك، فإن EGCG قادر على دخول عقلك من خلال الحاجز الدموي الدماغي، ما يعني أنه يمكن أن يكون له آثار مفيدة على دماغك أو حتى مكافحة الأمراض التنكسية العصبية.

3- عصير البرتقال:

غني بفيتامين سي، حيث يوفر كوب واحد (240 مل) 93٪ من القيمة اليومية التي تجعلك نشطا، ومن المثير للاهتمام أن هذا الفيتامين قد له فوائد كبيرة للأعصاب.

ووجدت دراسة أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم، يتمتعون باهتمام وذاكرة ولغة أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل من الدم أو المدخول.

4- عصير التوت بري:

التوت الأزرق غني بمركبات نبات البوليفينول التي توفر فوائد تقوي الدماغ، قد تكون الأنثوسيانين، مضادات الأكسدة التي تعطي هذه التوت لونها الأرجواني المزرق مسؤولة إلى حد كبير عن ذلك.

ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 400 شخص نتائج مختلطة، تضمن التأثير الإيجابي الأقوى ذاكرة أفضل على المديين القصير والطويل.

5- عصير البنجر:

يعتبر البنجر من الخضروات ذات الجذور الحمراء العميقة الغنية بالنترات بشكل طبيعي وهي مقدمة لأكسيد النيتريك، والذي يستخدمه جسمك لتعزيز أكسدة الخلايا وتحسين تدفق الدم

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يشربون عصير البنجر قبل التمرين لخصائصه التي تعزز تدفق الهواء، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان عصير البنجر يوفر أي فوائد للدماغ

ومع ذلك، قد تلعب إشارات أكسيد النيتريك أدوارًا في مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والتعلم واتخاذ القرارات المتقدمة.

6- شاي الاعشاب:

توفر بعض أنواع شاي الأعشاب دفعة قوية من التركيز للدماغ، وتدعم هذه الأعشاب الذاكرة والمزاج.

ووجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على أكثر من 2600 شخص، أن الأعشاب تخفف من أعراض مرض ألزهايمر والتدهور المعرفي.