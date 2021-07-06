الامارات | وفاة مخرج «سوبرمان» الأميركي ريتشارد دونر عن 91 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج «سوبرمان» الأميركي ريتشارد دونر عن 91 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المخرج الأميريكي ريتشارد دونر الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل «سوبرمان» و«لثال ويبون» (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأكدت شركته المتخصصة في الانتاج السينمائي نبأ وفاته لمجلة فاريتي، لكنها لم تكشف سبب الوفاة، بحسب صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

وكان دونر ممثلا قبل أن تظهر مواهبه خلف الكاميرا. وانتقل ليصبح مخرجا تلفزيونيا بعد أن أدرك أثناء عمله أن التمثيل ليس مجاله المفضل.

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