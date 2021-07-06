الامارات | مصر..تخلع زوجها لانه طلب زيادة مصروفه الشخصي 30 جينيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..تخلع زوجها لانه طلب زيادة مصروفه الشخصي 30 جينيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تستطع الشابة «زهرة- 28 عاما»، احتمال طلب زوجها «حسن 31 عاما»، زيادة مصروفه الشخصي 30 جنيه، فسارعت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع منه، شاكيةً: «جوزي بياخد مصروف يومي 80 جنيه.. وعايز زيادة 30 جنيه عشان السجاير غالية».

وأضافت الزوجة في دعواها: «تزوجت منذ 3 سنوات ولم يكرمني الله بنعمة الإنجاب، وبعد الكشف والعلاج علمت أنها مسالة وقت، ومنذ هذا التوقيت وزوجي يتناول الأدوية كي يتخلص من الدهون الزائدة ويكون جسده مؤهل للإنجاب».

تكمل الزوجة بحسب موقع «مصراوي»:«اخيرا شعرت بتداخل حماتي بحياتنا وعلمت أنها تريد زواجه من أخرى، وإصراره في الحصول على الأموال التي نوفرها جعلني أشك في نيته الزواج بأخرى». ولاتزال دعوى الخلع منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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