هكذا تحول حمامك إلى سبا خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

لم يعد الحمام مجرد مكانا لقضاء الحاجة والاستحمام فحسب، بل صار واحة للاستجمام ومكانا يحاكي غرفة المعيشة، وذلك بفضل التجهيزات العصرية، التي تحول الحمام إلى سبا خاص.

وقال خبير الأثاث والديكور الألماني فرانك راينهارت إن الحمام يحظى بأهمية كبيرة حاليا لدرجة تجعله يقترب من غرفة المعيشة، موضحا أنه يمكن خلق أجواء غرفة المعيشة داخل الحمام من خلال وضع مقعد فوتيه بجوار حوض الاستحمام وتعليق لوحات على الجدران، بالإضافة إلى الإضاءة الخافتة المريحة للأعصاب.

دش المؤثراث الحسّية

وأضاف راينهارت أنه يمكن خلق أجواء السبا داخل حمام المنزل من خلال دش المؤثراث الحسّية، الذي يتيح للمرء معايشة تجارب حسية ذات أجواء مختلفة؛ حيث يمكن أن يتخذ الدش شكل الشلال أو دش الغابات.

ويمكن ضبط درجة حرارة الماء وضغطه تبعا للحالة المزاجية، مع إمكانية أن يكون الدش مصحوبا بموسيقى أو أضواء.

جاكوزي وساونا

وفي حال توفر المساحة اللازمة والنقود الكافية يمكن تجهيز الحمام بجاكوزي؛ حيث يتمتع الماء المتدفق من فوهات الجاكوزي بتأثير تدليكي يساعد على التخلص من الشد العضلي ويخفف متاعب آلام الظهر والتهاب المفاصل.

كما يمكن تجهيز الحمام بغرفة ساونا بحجم خزانة ثياب. ويمثل حمّام أو دش البخار بديلا جيدا للساونا، وهو عبارة عن كابينة صغيرة بمساحة 80 × 80 سم، ما يجعلها مناسبة للحمّامات ذات المساحة الصغيرة.

ويعمل حمّام البخار، الذي تصل درجة حرارته إلى 45 درجة مئوية، على تنظيف المسالك التنفسية وتقوية جهاز المناعة وطرد المواد الضارة من البشرة.

زيوت عطرية

ومن جهتها أشارت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إلى أنه يمكن الشعور بالراحة والاستجمام من خلال إضافات الاستحمام المحتوية على زيوت عطرية؛ حيث يمتاز اللافندر بتأثير مهديء، بينما يساعد الروزماري على الشعور بالاسترخاء.

وتمتاز القرفة بتأثير منشط ومنعش، وهو ما ينطبق أيضا على الليمون واليوسفي.