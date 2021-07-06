تضعف الذاكرة.. 8 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب فترة الامتحانات، يحتاج الطلاب إلى تناول الأطعمة الصحية التي تعزز وتنشط الذاكرة، وتجنب تلك التي تؤدي إلى إضعافها.

وفي إطار ذلك إليك قائمة بالأطعمة التي لا يجب تناولها في هذه الفترة، نذكرها لكم وفق ما نشر موقعا "healthline" و"eatthis".

- الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) قد تضعف الذاكرة، والذكاء وكذلك يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف، وتشمل هذه

السكريات والحبوب المعالجة مثل الطحين الأبيض.

- الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة من السكر والدهون المضافة والملح، وهي تشمل الأطعمة مثل رقائق البطاطس والحلويات والمكرونة سريعة التحضير، والصلصات التي يتم شراؤها من المتجر والوجبات الجاهزة.

هذه الأطعمة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية الأخرى، لذا يمكن أن يؤثر التركيب الغذائي للأطعمة المصنعة في النظام الغذائي، بالسلب على صحة الدماغ، وبالتالي يساهم في تطور الأمراض التنكسية.

- الأسماك عالية الزئبق

يجب على النساء الحوامل والأطفال تجنب الأسماك عالية الزئبق أو الحد منها، بما في ذلك سمك القرش وسمك أبو سيف والتونة والروفي البرتقالي وسمك الإسقمري وسمك القرميد، حيث يمكن للزئبق أن يعطل نمو الدماغ ويسبب تدمير مكونات الخلايا.

- الفطائر

إن استهلاك مستويات عالية من الدهون المهدرجة في الفطائر، يمكن أن يقلل من القدرات المعرفية وقد يتسبب في الواقع في انكماش الدماغ.

- البيتزا

أظهرت النتائج المنشورة في مجلة Nutrients أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تسبب التعب وضعف الذاكرة، لذا تعد البيتزا المجمدة تقدم 40 % أو 24 جرامًا من الدهون في وجبة واحدة.

- الآيس كريم

يحتوي نصف كوب من آيس كريم الفانيليا على 10 جرامات من الدهون المشبعة التي تسبب انسداد الشرايين و19 جرامًا من السكر.

وقد وجدت دراسات متعددة أن الدهون المشبعة والأنظمة الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تقلل من المهارات المعرفية والذاكرة، لذا بدلاً من الآيس كريم، تناول الزبادي اليوناني مع بعض العنب البري أو الفراولة.

- البطاطس المقلية

تعد من أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة عقلك، ووفقًا لدراسة أجرتها JAMA Neurology، فإن الأطعمة المقلية التي تسد الشرايين يمكن أن تزيد في الواقع من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وتدهور الوظيفة الإدراكية.

- المشروبات السكرية

تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، بل له أيضًا تأثير سلبي على الذاكرة.

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الدماغ، بالإضافة إلى انخفاض وظائف المخ والذاكرة والتعلم وتكوين الخلايا العصبية في الدماغ.