6 أكلات يمكنك تناولها ليلا دون زيادة وزن.. منها البيض والسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من الضروري تناول الطعام في الليل، ولكن لتجنب ثقل المعدة وسوء النوم وزيادة الوزن، من المهم اختيار الأطعمة الصحية لتناول العشاء بحكمة.

وللأشخاص الذين يقلقون من زيادة الوزن، نقدم لكم قائمة من الأطعمة التي تمنحك فوائد صحية، حتى لو تناولتها في الليل، وذلك وفقا لما ذكر موقع "Brightside".

1- البيض:

هو مصدر للبروتين الكامل الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي تجعلك تشعر بالشبع بسرعة.

وأفضل خيار هو البيض المسلوق أو الأومليت أو البيض المخفوق ولكن فقط إذا قمت بطهيه بكمية قليلة من الزيت (أو بدون زيت على الإطلاق).

2- جبن وعنب:

تحتوي الحصة الصغيرة من الجبن على نحو 100 سعرة حرارية فقط، ولكنها ستجلب لك الكثير من المتعة والفوائد على شكل التربتوفان والبروتين والكازين، ويساعدك على الشعور بمزيد من الرضا وهو مفيد لصحة العضلات إذا تناولته قبل النوم. أيضا القليل من العنب الغني بالميلاتونين سوف يفيد نومك أيضًا.

3- لحم مدخن:

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون وجبة أثقل، يمكننا القول إن اللحم المدخن هو مخزون حقيقي من التربتوفان والبروتين الصحي، من الأفضل اختيار هذا المنتج بدلاً من لحم الدجاج لأنه يسهل على أجسامنا هضمه.

4- الحمص:

الحمص غني بفيتامين B6، وهي بدورها مهمة لتخليق السيروتونين، إذ ا قررت تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، فإن أفضل إضافة إلى هذا الطبق الغني هي أصابع الخيار أو الكوسة أو الجزر.

5- الذرة الحلوة:

لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، من الأفضل اختيار الذرة المسلوقة بدلاً من الذرة المعلبة، قد يساعد هذا المنتج في إزالة الكوليسترول الزائد من الجسم، وتذكر أنه لا يجب إضافة الكثير من الزبدة أو الملح إلى هذه الوجبة الخفيفة.

6- السمك:

لمن يتناولون العشاء في وقت متأخر من الليل، فالسمك غني بالمغذيات تشتهر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فيه بقدرتها على تكسير الدهون، البروتين الموجود فيه مفيد أيضًا لعملية التمثيل الغذائي.