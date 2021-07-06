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الامارات | صحة.. «الهربس النطاقي» قد يتسبب في العمى

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دوسلدورف ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن الهربس النطاقي قد يتسبب في الإصابة بالعمى، معللة ذلك بأن فيروسات الهربس النطاقي المستقرة في العقد العصبية بالمخ قد تهاجم العين أيضاً.

وأوضحت الرابطة أن أعراض ذلك تتمثل في ظهور بقع بيضاء في قرنية العين وإعتام الرؤية، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب بواسطة مضادات الفيروسات، فقد يؤدي الأمر إلى الإصابة بالعمى.

يذكر أن الهربس النطاقي يحدث كانتكاسة للعدوى بفيروسات جدري الماء، والتي تستقر في الجهاز العصبي، وتهاجم الجسم مجدداً في حال ضعف جهاز المناعة. وإذا استقرت الفيروسات في عقد عصبية بالقرب من النخاع الشوكي، فإنها تؤدي إلى الإصابة بالحزام الناري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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