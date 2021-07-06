الامارات | بالصور.. «دبي أوبرا»: 5 عروض لـ «ماما ميا» في سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «دبي أوبرا»: 5 عروض لـ «ماما ميا» في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي أوبرا» عن استضافتها خمسة عروض إضافية للمسرحية الغنائية الشهيرة «ماما ميا»، وذلك اعتباراً من 23 إلى 25 سبتمبر المقبل. في إطار جولة عروض تشمل المملكة المتحدة وعدداً من دول العالم.

ويُجسد عرض «ماما ميا!»، الذي انطلق نحو العالمية من مسرح «ويست إند»، الرؤية المميزة لجودي كرايمر، وأسلوبها الرائع في تقديم سحر الأغاني الخالدة لفرقة «آبا»، وذلك من خلال حكاية مرحة ومسلية، تدور حول أم وابنتها وقصة بحثها عن هوية والدها من بين ثلاثة رجال، على إحدى الجزر اليونانية الساحرة.

كما يُتيح «ماما ميا!» للجمهور في دبي فرصة الاستمتاع بتجربة ترفيهية حية ونادرة.

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