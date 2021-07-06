الامارات | صحة.. العناية الخاطئة بالبشرة تتسبب في التهاب الجلد حول الفم

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. العناية الخاطئة بالبشرة تتسبب في التهاب الجلد حول الفم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت بوابة الجمال «هاوت.دي» من أن العناية الخاطئة أو المفرطة بالبشرة قد تؤدي إلى الإصابة «بالتهاب الجلد حول الفم».

وأوضحت البوابة الألمانية أن العناية الخاطئة أو المفرطة بالبشرة تعني استخدام مستحضرات عناية وتجميل ذات مواد فعالة مختلفة، ما يُلحق الضرر بحاجز الحماية الطبيعي بالبشرة. ويترتب على ذلك فقدان البشرة للرطوبة، ومن ثم تعرضها للجفاف والتقشر والتهيّج.

وتظهر أعراض التهاب الجلد حول الفم في صورة طفح جلدي أحمر اللون حول الفم في البداية، ثم على جانبي الأنف وزوايا الفم وفي نطاق الجفون أيضاً، بالإضافة إلى الحكة والحرقان والشعور بشد في البشرة.

وينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية فور ملاحظة هذه الأعراض، ويمكن تخفيف الأعراض بسرعة بواسطة الأدوية. ومن المهم أيضاً الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل تماماً حتى تتماثل البشرة للشفاء مجدداً.

وبشكل عام ينصح أطباء أمراض الجلدية بالإقلال من استعمال مستحضرات العناية والتجميل قدر المستطاع، كما ينبغي مراعاة ألا تتعرض البشرة للعديد من المواد الفعالة خلال فترة زمنية قصيرة.

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